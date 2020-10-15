К 15 годам приговорили насильника молодой учительницы в Павлодарской области

Павлодар. 14 октября. Kazakhstan Today - Житель Павлодарской области, который надругался над девушкой в селе Майкарагай, осужден на 15 лет лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Ранее о надругательстве над 19-летней учительницей , приехавшей в село Майкарагай работать, рассказали в фонде "Немолчиkz". В ночь на 26 февраля девушке пришлось пойти в школу, потому что только там есть приемлемый для работы Интернет. По дороге ее подстерег местный житель, затащил в заброшенный дом и изнасиловал.

После надругательства подозреваемый сбежал в другое село, где его в течение суток нашли полицейские. По информации правоохранителей, в 2017 и 2018 годах сельчанина обвиняли в кражах скота, но в суде ему удавалось примириться с потерпевшими. В 2010 году женщина обращалась в полицию с устным заявлением об изнасиловании в отношении этого же сельчанина, однако письменного заявления от нее не поступало. Уголовное дело не возбуждали, пишет Павлодар-онлайн .

На этот раз дело удалось довести до суда, где насильнику вынесли обвинительный приговор.

Как сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам, обвиняемый привлекался по двум статьям УК РК: по факту изнасилования, повлекшего тяжкий вред здоровью потерпевшей (статья 120, часть 3, пункт 2 УК) и насильственных действий сексуального характера с угрозой убийством (статья 121, часть 2, пункт 2 УК).

Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз. Ему назначили самое строгое по статье наказание в виде 15 лет лишения свободы, которые он должен будет провести в учреждении УИС максимальной безопасности. Также в пользу потерпевшей взыскали компенсацию морального вреда.

Как сообщалось ранее, в Казахстане насильники больше не смогут договориться с потерпевшими о примирении сторон, поскольку статья "Изнасилование" переведена в категорию тяжких преступлений.

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