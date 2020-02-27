В Павлодарской области 19-летнюю учительницу изнасиловали возле школы

Павлодар. 26 февраля. Kazakhstan Today - В селе Майкарагай Павлодарской области 19-летнюю учительницу изнасиловали возле школы, передает Kazakhstan Today.

Вчера вечером, с 25 на 26 февраля, ранее не раз привлекавшийся за изнасилование и кражу скота Б. Кабидолла изнасиловал молодую учительницу, прямо возле школы!" - говорится в сообщении фонда "НеМолчи.kz" в Facebook (стилистика и пунктуация сохранены).

По информации фонда, девушка приехала из другого села работать, и в первый же день над ней совершили надругательство.

Она пошла вечером в школу поработать, потому что Интернет есть только в школе, по дороге она встретила этого Кабидоллу, было два свидетеля, которые видели, как он за ней побежал. Два взрослых мужика, должны были понимать, что он побежал не просто так! Они ехали втроем на машине, когда он увидел девушку, он вышел из машины и побежал за ней, а эти двое якобы не поняли зачем! В итоге он затащил ее в заброшенное здание и надругался!" - рассказали в "НеМолчи.kz".

Также в фонде со слов сельчан сообщили, что подозреваемый ранее изнасиловал девушку с психическими отклонениями, но дело закрыли. Также он неоднократно привлекался за кражу скота.

По словам правозащитников, "девушка теперь проходит унизительные экспертизы, допросы и впереди у нее настоящий следственный и судебный АД!"

Сообщается, что по данному факту полиция начала досудебное расследование по статье 120 УК Республики Казахстан. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого. Назначен ряд экспертиз.

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