Приговор в отношении проводников поезда "Тулпар-Тальго" по делу об изнасиловании оставлен без изменения

Костанай. 25 февраля. Kazakhstan Today - Судебной коллегией по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрены апелляционные жалобы адвокатов по делу об изнасиловании пассажирки поезда "Тулпар-Тальго", передает Kazakhstan Today.

Судом №2 Костаная Умбеталиев и Курманияз признаны виновными в совершении изнасилования пассажирки вагона №6, в группе лиц по предварительному сговору. Они приговорены к 5 годам лишения свободы каждый за совершение уголовного деяния по части 2 статьи 120 УК РК. Коллегия согласилась с приговором суда первой инстанции ввиду обоснованности и законности принятого решения.

Вина осужденных доказана показаниями потерпевшей, которая прямо указывала на Ж. Умбеталиева и К. Курманияза, как на лиц, совершивших преступление. Ж. Умбеталиев заранее подготовил место и условия для совершения преступления, освободив купе от посторонних. Её показания стабильны на протяжении всего досудебного и судебного следствия, полностью согласуются с материалами дела в части обнаружения вещественных доказательств, результатами заключения экспертиз, получения телесных повреждений при попытке задержания осужденных. Показания Ж. Умбеталиева и К. Курманияза о вступлении в половую связь с ними потерпевшей добровольно опровергаются показаниями свидетеля, который слышал крики и скандалы в вагоне последней", - сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

Наказание проводникам назначено в пределах санкции статьи, соразмерно содеянному, с учетом всех обстоятельств дела.

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