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Из РК пытались незаконно вывезти 15 млн рублей

31.03.2022, 21:40 3301
Из РК пытались незаконно вывезти 15 млн рублей
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Деньги незаконно пытались вывезти через пункт пропуска "Жана Жол" в СКО, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках выполнения указа президента РК "О мерах по обеспечению финансовой стабильности РК" 28 марта в автомобильном пункте пропуска "Жана Жол" пограничники пресекли попытку вывоза из страны более 15 миллионов российских рублей, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Пограничная служба КНБ напоминает о необходимости соблюдения требований финансового законодательства РК во избежание правонарушений при выезде за границу.
 

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Чиновника в Туркестане оштрафовали на 23 млн тенге за систематические взятки

31.03.2022, 17:04 5851
Чиновника в Туркестане оштрафовали на 23 млн тенге за систематические взятки
Фото: pexels.com
ТУРКЕСТАН. 31 МАРТА - Туркестанским городским судом осужден исполняющий обязанности руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции Туркестанской области Сабиржан Дадаметов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Он признан виновным в получении взяток от 30 до 150 тысяч тенге от работников "Правительства для граждан" Туркестанской области Атанбекова, Налибаева, Пралиева и Камал за беспрепятственное назначение пенсий физическим лицам", - сообщили в агентстве по противодействию коррупции. 

 
Чиновнику назначено наказание в виде штрафа в размере 23 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за 2 месяца в коррупции изобличено 240 лиц, в том числе 40 руководителей республиканского и областного уровней.
 

Задержан один из нападавших на здание полиции Алматы во время январских беспорядков

31.03.2022, 10:31 11321
Задержан один из нападавших на здание полиции Алматы во время январских беспорядков
Фото: ДП полиции на транспорте/Facebook
АЛМАТЫ. 31 МАРТА - В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения установлен и задержан 24-летний уроженец Жамбылской области, проживающий в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установлено, что 5 января текущего года задержанный вместе с другими участниками беспорядков похитил оружие из оружейного магазина и совершил вооруженное нападение на аэропорт Алматы, затем поехал с соучастниками к зданию департамента полиции города Алматы. Вместе с митингующими осаждал здание департамента полиции до 6 часов утра", - сообщил начальник департамента полиции на транспорте МВД РК Онал Бекиев.


 
По словам Бекиева, в дальнейшем задержанный продал украденное оружие неизвестному за 40 тысяч тенге.
 
В отношении задержанного санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные действия.
 
Хронология январской трагедии в Казахстане.
 

Уголовное дело топ-менеджеров Delta Bank направлено в суд

31.03.2022, 09:41 11931
Уголовное дело топ-менеджеров Delta Bank направлено в суд
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО "Delta Bank", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей, сообщили в пресс-службе АФМ РК.
 

Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes) выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов", - проинформировали в ведомстве. 

 
Сообщается, что в ходе следствия были наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге - на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.
 

В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской республиках", - отметили в пресс-службе.

 
По данным АФМ, ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн евро.
 

В Павлодаре директора детской деревни осудили за растрату

30.03.2022, 18:27 20586
ПАВЛОДАР. 30 МАРТА - Директор детской деревни семейного типа К. вместе с пособником Д. присвоили и растратили 6 054 398 тенге, выделенные на асфальтирование и брусчатку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В суде обвиняемые своей вины не признали, сообщает Павлодар-онлайн.
 

Прокурор просил назначить обоим подсудимым по 3 года 6 месяцев лишения свободы. Представители потерпевшего по наказанию полагались на усмотрение суда и просили в полном объеме взыскать сумму причиненного ущерба", - сообщили в пресс-службе суда № 2.

 
Подсудимые ущерб не возместили. Однако при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: совершение преступления впервые, а также наличие у Д. малолетних детей. 
 
Директора детской деревни и пособника приговорили к трем годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.
 

КНБ РК ликвидировал международный наркоканал

30.03.2022, 16:17 22101
КНБ РК ликвидировал международный наркоканал
Фото: КНБ РК
ШЫМКЕНТ. 30 МАРТА - Комитет национальной безопасности РК ликвидировал международный наркоканал, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

18 марта 2022 года в Шымкенте сотрудниками департамента КНБ задержан гражданин С., подозреваемый в причастности к поставкам крупных партий наркотиков в Казахстан. В ходе процессуальных мероприятий из незаконного оборота изъято около 10 килограммов афганского гашиша", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

 
Предварительная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет более 50 млн тенге.
 
Материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 297 УК РК.

Ранее сообщалось о том, что КНБ изъял из незаконного оборота 47 единиц оружия.
 

Антикор проводит расследование в отношении супруги ранее задержанного Кайрата Сатыбалды

30.03.2022, 15:02 23911
Антикор проводит расследование в отношении супруги ранее задержанного Кайрата Сатыбалды
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 30 МАРТА - Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента" и руководства ТОО "Ария-Жана Астана", в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Речь идет о 747 млн тенге, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы, сообщили в пресс-службе ведомства. 
 
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что специализированный суд Нур-Султана санкционировал арест Кайрата Сатыбалды на два месяца. Бизнесмена задержали 13 марта по подозрению в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. 
 

Алматинские полицейские обнаружили схроны из 78 единиц огнестрельного оружия

30.03.2022, 13:24 25416
Алматинские полицейские обнаружили схроны из 78 единиц огнестрельного оружия
АЛМАТЫ. 30 МАРТА – Алматинские полицейские обнаружили схроны из 78 единиц огнестрельного оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Боевой арсенал изъят у членов одной из организованных преступных группировок, сообщает Polisia.kz.
 

За совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений задержаны и взяты под стражу пятеро членов указанного ОПГ. В ходе проведения комплекса оперативных и специальных мероприятий установлены факты организации ими нескольких схронов на территории Алматинской области", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

 
В результате в тайниках обнаружены и изъяты два автомата Калашникова (АКС), два боевых пистолета системы Макарова и ТТ, три нарезных охотничьих карабина, два гладкоствольных винчестера, 13 обрезов охотничьих ружей, 53 охотничьих ружья, три травматических пистолета, а также свыше 200 боеприпасов к различному огнестрельному оружию.
 

Кроме того, у членов ОПГ изъято две боевые и четыре светошумовые гранаты, четыре ножа, две переносные радиостанции, а также различные спецсредства - оптические прицелы, бронежилет, дубинка и др. Последний из тайников был обнаружен нами буквально вчера", - добавил Берик Абильбеков.

 
По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов согласно нормам части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) проводится досудебное расследование.
 
Изъятый арсенал направлен на экспертизу, по результатам которой предметно будут установлены происхождение и принадлежность изъятого оружия и боеприпасов.
 
Ранее сообщалось, что в центре Алматы обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.
 

Распитие алкоголя закончилось убийством в ВКО

30.03.2022, 11:37 25581
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 30 МАРТА - Распитие спиртных напитков закончилось убийством 61-летнего мужчины в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мужчина распивал спиртные напитки совместно со своим 61-летним знакомым, вскоре между ними возникла ссора, в ходе которой оба нанесли друг другу ножевые ранения. Впоследствии от полученных травм знакомый мужчины скончался на месте происшествия", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

 
Полицейскими был задержан и доставлен 58-летний житель областного центра, который дал признательные показания. Подозреваемый был взят под стражу.
 
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
 

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