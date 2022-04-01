Из РК пытались незаконно вывезти 15 млн рублей

АЛМАТЫ. 30 МАРТА – Алматинские полицейские обнаружили схроны из 78 единиц огнестрельного оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Боевой арсенал изъят у членов одной из организованных преступных группировок, сообщает Polisia.kz.
За совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений задержаны и взяты под стражу пятеро членов указанного ОПГ. В ходе проведения комплекса оперативных и специальных мероприятий установлены факты организации ими нескольких схронов на территории Алматинской области", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.
В результате в тайниках обнаружены и изъяты два автомата Калашникова (АКС), два боевых пистолета системы Макарова и ТТ, три нарезных охотничьих карабина, два гладкоствольных винчестера, 13 обрезов охотничьих ружей, 53 охотничьих ружья, три травматических пистолета, а также свыше 200 боеприпасов к различному огнестрельному оружию.
Кроме того, у членов ОПГ изъято две боевые и четыре светошумовые гранаты, четыре ножа, две переносные радиостанции, а также различные спецсредства - оптические прицелы, бронежилет, дубинка и др. Последний из тайников был обнаружен нами буквально вчера", - добавил Берик Абильбеков.
По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов согласно нормам части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) проводится досудебное расследование.
Изъятый арсенал направлен на экспертизу, по результатам которой предметно будут установлены происхождение и принадлежность изъятого оружия и боеприпасов.
Ранее сообщалось, что в центре Алматы обнаружили
схрон с оружием и боеприпасами.