Из РК пытались незаконно вывезти 15 млн рублей

ПАВЛОДАР. 30 МАРТА - Директор детской деревни семейного типа К. вместе с пособником Д. присвоили и растратили 6 054 398 тенге, выделенные на асфальтирование и брусчатку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В суде обвиняемые своей вины не признали, сообщает Павлодар-онлайн

Прокурор просил назначить обоим подсудимым по 3 года 6 месяцев лишения свободы. Представители потерпевшего по наказанию полагались на усмотрение суда и просили в полном объеме взыскать сумму причиненного ущерба", - сообщили в пресс-службе суда № 2.

Подсудимые ущерб не возместили. Однако при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: совершение преступления впервые, а также наличие у Д. малолетних детей.

Директора детской деревни и пособника приговорили к трем годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.