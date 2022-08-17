Более 15 тонн дизтоплива похитили работники филиала КТЖ Карагандинской области

КАРАГАНДА. 16 АВГУСТА - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Карагандинской области раскрыта схема хищения дизтоплива с участием работников филиала АО "Казахстан темiр жолы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Гражданин Елубайулы в период 2021-2022 годах приобретал дизтопливо у машинистов локомотивного депо, хранил его в двух резервуарах с дальнейшей реализацией в Жанааркинском районе и поселке Жанаарка", - сообщает АФМ.
По данным ведомства, в ходе осмотра в подземных резервуарах установлено наличие более 15 тонн дизтоплива без документов, подтверждающих законность их происхождения, общей стоимостью более 3,5 миллиона тенге.
Елубайулы приговорен к 1,5 года ограничения свободы. Причастные к хищению 9 работников филиала КТЖ уволены по результатам внесенного следователем представления. Пресечение теневого оборота нефтепродуктов находится на особом контроле АФМ, - отметили в агентстве.