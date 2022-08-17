Более 15 тонн дизтоплива похитили работники филиала КТЖ Карагандинской области

Фото: Polisia.kz

ТАРАЗ. 16 АВГУСТА - Жамбылские полицейские опубликовали видео задержания крупного сбытчика героина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подозреваемый, 51-летний житель Жамбылской области, в течение длительного времени занимался сбытом героина в особо крупном размере в Таразе, сообщает Polisia.kz

Во время обыска по месту жительства задержанного в доме изъяли героин общим весом 10 г. Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС Тараза.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК (Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере). По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.