Вымогатель требовал у жителя Актобе 15 млн тенге, угрожал расправой

По мнению адвоката, следствие будет вынуждено проверить все указанные им факты и сделать соответствующие выводы

Фото: polisia.kz

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Тараз. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военная прокуратура Южного округа приняла решение о возобновлении расследования по факту суицида солдата-срочника на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области.





Адвокат Сержан Пралиев, защищающий единственного обвиняемого по делу о суициде солдата-срочника на погранзаставе "Шолдала" Жамбылской области в августе 2022 года, сообщил, что после его выступления в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое вот-вот должно было оказаться в суде, возобновлено, сообщает sputnik.kz.





Как сообщил адвокат Сержан Пралиев, на момент возобновления расследования по факту суицида 18-летнего солдата-срочника Бекбола Мираша на погранзаставе "Шолдала" постановление о завершении досудебного расследования уже было у него на руках, и вместе с подзащитным они знакомились с материалами уголовного дела.





Посчитав, что следствие проведено необъективно, с нарушениями, а также в силу того, что все его доводы и ходатайства во время расследования отклонялись, адвокат Пралиев был вынужден обратиться к средствам массовой информации. Он раскрыл факты, которые не попали в материалы дела, но могут в корне изменить ход расследования и, возможно, установить новых подозреваемых.





Теперь своим постановлением следователь возобновил следствие и продолжил. Второе, у меня постановлением военного прокурора Южного округа также отменено постановление следователя об отказе в проверке на ДНК всех военнослужащих (погранзаставы - 78 человек) и удовлетворено мое ходатайство. И сейчас возобновили следствие и назначили судебно-медицинскую экспертизу - геномную в отношении всех военнослужащих этого пограничного отделения", - рассказал адвокат Сержан Пралиев.





Теперь, по мнению адвоката, следствие будет вынуждено проверить все указанные им факты и сделать соответствующие выводы. Расследование дела о самоубийстве солдата-срочника Бекбола Мираша на личный контроль взял прокурор Южного военного округа.





По словам Пралиева, уже завтра его ознакомят с постановлением прокурора о назначении дополнительной геномной экспертизы в отношение всех 78 военнослужащих, проходивших службу на момент ЧП в погранотряде на погранзаставе "Шолдала".





Я считаю, что именно обнародование мною того, как велось следствие, на 200% привело к тому, что расследование возобновлено и указанные мною факты будут проверены. Если бы я умолчал бы, они бы ни за что не возобновили следствие. Дело уже завершили, нас ознакомили с 20 томами, и сейчас дело было бы в суде. А вы знаете, что суд у нас - это "нотариус" прокуроров. Он бы ни за что, ходатайствуй я хоть 200 раз, он бы не назначил повторную экспертизу. И, если бы я не обнародовал, ничего этого не было бы однозначно", - заявил Сержан Пралиев.





По его словам, на дело обратили внимание и в Генеральной прокуратуре РК. В короткий срок Пралиев получил оттуда два письма, в которых сообщается о принятых представителями надзорного органа мерах. Хотя прежде, по его словам, на его неоднократные обращения приходили лишь малоинформативные отписки.





У всех открылись глаза: "Оказывается, там все вообще по-другому…" То есть дело будет сейчас совсем в другом ракурсе рассматриваться. Мое ходатайство удовлетворили. Пусть найдут "…два и более лица мужского пола…", кому принадлежат ДНК на одежде погибшего. А потом допросят их. Все, я этого добивался", - пояснил адвокат.





Также Сержан Пралиев рассказал о судьбе обращения МВД в Минюст, в котором полицейские обвинили его в нарушении адвокатской этики, якобы за разглашение материалов уголовного дела.





На данный момент внесено представление в коллегию адвокатов города Астаны, чтобы проверили, есть ли в моих действиях нарушение адвокатской этики. Сейчас идет проверка. Сколько она продлится, я не знаю. Потом в соответствии с законом будет вынесено решение о том, есть нарушения или нет. В комиссию эту входят адвокаты, бывшие судьи в отставке, представители департамента юстиции", - сообщил Сержан Пралиев.





Напомним, в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш. В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.





Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед средствами массовой информации, заявил о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма. При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим.





В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношение всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано. На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношение 38 военнослужащих.