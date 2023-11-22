16 подсудимых: суд вынес приговор по двойному убийству в ночном клубе в Актобе

Суд приговорил их к тюремным срокам от 2 до 17 лет

Фото: Polisia.kz

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Актобе. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В суде Актобе огласили приговор по делу о двойном убийстве в ночном клубе "Миллиардер", сообщает - В суде Актобе огласили приговор по делу о двойном убийстве в ночном клубе "Миллиардер", сообщает Polisia.kz





На скамье подсудимых 16 человек: арендатор клуба, охранники и их знакомые. Суд приговорил их к тюремным срокам от 2 до 17 лет.





13 охранников клуба и двоих их знакомых суд приговорил к тюремному заключению на сроки от 2 до 17 лет. Им были предъявлены обвинения по статьям: убийство, покушение на убийство, похищение человека и хулиганство.





Арендатор заведения, обвиняемый в укрывательстве преступления и недонесении, приговорен к 4 годам лишения свободы.





Напомним , 26 октября 2022 года в Актобе напротив банного комплекса на берегу реки Илек были обнаружены два тела с признаками насильственной смерти. Двойное убийство произошло в ночном клубе "Миллиардер". Четверо мужчин приехали в Актобе из Темирского района для участия в соревнованиях по армрестлингу. Позже пошли в ночной клуб, где у них случился конфликт с охранниками заведения, переросший в поножовщину.



