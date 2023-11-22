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21.11.2023, 18:55 11046
16 подсудимых: суд вынес приговор по двойному убийству в ночном клубе в Актобе
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В суде Актобе огласили приговор по делу о двойном убийстве в ночном клубе "Миллиардер", сообщает Polisia.kz.
На скамье подсудимых 16 человек: арендатор клуба, охранники и их знакомые. Суд приговорил их к тюремным срокам от 2 до 17 лет.
13 охранников клуба и двоих их знакомых суд приговорил к тюремному заключению на сроки от 2 до 17 лет. Им были предъявлены обвинения по статьям: убийство, покушение на убийство, похищение человека и хулиганство.
Арендатор заведения, обвиняемый в укрывательстве преступления и недонесении, приговорен к 4 годам лишения свободы.
Напомним, 26 октября 2022 года в Актобе напротив банного комплекса на берегу реки Илек были обнаружены два тела с признаками насильственной смерти. Двойное убийство произошло в ночном клубе "Миллиардер". Четверо мужчин приехали в Актобе из Темирского района для участия в соревнованиях по армрестлингу. Позже пошли в ночной клуб, где у них случился конфликт с охранниками заведения, переросший в поножовщину.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
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21.11.2023, 18:25 11871
Убили пенсионерку и подожгли дом: подростков приговорили к 11 годам лишения свободы в Костанае
Фото: Depositphotos
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Костанай. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае несовершеннолетних, убивших пенсионерку, приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области.
Суд по совокупности уголовных правонарушений назначил несовершеннолетним подсудимым В. и А. наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних", - проинформировали в пресс-службе.
Также гражданские иски потерпевших о возмещении морального и имущественного вреда удовлетворены судом частично, с законных представителей несовершеннолетних подсудимых в солидарном порядке взыскано более 6 миллионов тенге.
Судом установлено, что "несовершеннолетние В. и А., в группе лиц по предварительному сговору, с применением металлического топора совершили разбойное нападение и убийство пенсионерки Г., после чего завладели ее денежными средствами и сотовыми телефонами, а также золотыми кольцами с ее рук. Затем с целью сокрытия следов совершенного преступления и умышленного уничтожения имущества потерпевшей Г. совершили поджог ее дачного дома".
Подчеркивается, что вина подсудимых доказана. Также отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях.
21.11.2023, 17:15 14326
Альтаева приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки
Фото: facebook/Нуржан Альтаев
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего заместителя министра труда и социальной защиты Нуржана Альтаева приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны.
Приговором суда экс-вице-министр А. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 366 УК (Получение взятки), и осужден к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - проинформировали в суде.
Судом установлено, что "экс-вице-министр в период с февраля 2018 года по июль 2020 года за общее покровительство и лоббирование интересов НПП "Атамекен" получил от М. в качестве взятки на общую сумму 115 тысяч долларов и 8 млн 150 тысяч тенге через посредника".
Подчеркивается, что вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, переписками в сотовом телефоне, записями негласных следственных действий, актами экспертиз, вещественными доказательствами и др.
Приговор в законную силу не вступил.
Как сообщалось ранее, 7 июня Антикоррупционной службой по результатам комплекса негласных мероприятий задержан экс-вице-министр и бывший депутат мажилиса Нуржана Альтаев по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. По данным Антикора, он является фигурантом дела экс-председателя НПП "Атамекен" Мырзахметова.
Альтаев подозревался в том, что в период с 2018 по 2019 годы, будучи вице-министром труда и социальной защиты населения РК, на систематической основе получал взятки от председателя правления НПП "Атамекен".
В последующем Альтаев, занимая новую должность депутата мажилиса, в период с 2019 по 2020 годы продолжил свою коррупционную деятельность по получению взяток от Мырзахметова. В общей сложности в качестве взяток им получено 135 000 долларов.
21.11.2023, 11:37 20921
Организаторов финпирамиды Qnet задержали в Кызылординской области
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области задержаны три организатора финансовой пирамиды Qnet, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
Подозреваемые в период с 2019 по 2022 годы на территории области под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции привлекли денежные средства в сумме почти 44 млн тенге с 35 жителей области, говорится в сообщении ведомства.
Следствием установлено, что потерпевшими вносились денежные вклады в сумме от 840 000 до 1 200 000 тенге. С санкции суда трое подозреваемых арестованы. Проводится досудебное расследование", - рассказали в АФМ.
Там напомнили, что проверить компанию на наличие признаков финпирамид возможно посредством телеграм бота Baiqa, piramida!. В случае если вы уже пострадали от рук мошенников, следует обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания.
Напомним, более 200 жителей Шымкента вложили более 700 млн тенге в финпирамиду Chia Tai Tianging.
В Астане осудили руководителей финпирамиды Antares, обещавших вкладчикам до 300% годовых. 33 человека вложили в пирамиду более 245 млн тенге.
Также в Казахстане разоблачили масштабную финпирамиду Eolus в 10 регионах страны.
20.11.2023, 14:12 48301
В Алматы и двух регионах спецназ обезвредил группу вымогателей
Группа состояла из семи человек возрастом от 21 года до 46 лет
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Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Алматинской области совместно со спецназовцами ведомства на территории Алматинской области, города Алматы и области Жетісу задержали группу вымогателей.
Преступная группа состояла из семи человек возрастом от 21 года до 46 лет, сообщает Polisia.kz.
Данный факт зарегистрирован в полиции по статье 194, часть 2, пункт 2, УК РК (Вымогательство). Отметим, что 11 марта на территории одного из складов города Каскелена участники вышеуказанной группы, применив физическую силу в отношении иностранного гражданина, путем угроз вымогали денежные средства в крупном размере", - сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области Дулат Кайыр.
Задержанные взяты под стражу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с проверкой подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям.
По результатам этих работ материалы дела будут направлены в суд для принятия окончательного процессуального решения", - дополнил Дулат Кайыр.
Тем временем в Восточно-Казахстанской области задержан еще один вымогатель, который, угрожая оружием и расправой, требовал у 21-летнего жителя Усть-Каменогорска 100 тысяч тенге.
Подозреваемый был задержан с поличным в момент получения денег.
Задержали 20-летнего подозреваемого у одного из дворов по проспекту Назарбаева. На месте полицейские изъяли вещественные доказательства - денежные средства, подтверждающие его противоправные действия", - информирует Polisia.kz.
Ранее группу вымогателей осудили в Улытауской области.
20.11.2023, 12:46 51271
Замглавы отдела образования Мангистауской области задержан за коррупцию
Фото: Depositphotos
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Актау. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Мангистауской области задержала руководителя отдела образования города Актау, сообщает ведомство.
Он подозревается в получении взятки за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, перечисление денежных средств и общее покровительство поставщику услуг по обеспечению питанием детей из малообеспеченных семей", - говорится в сообщении Антикора.
С санкции суда подозреваемый содержится под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Ранее в Талдыкоргане за масштабные хищения в сфере образования к уголовной ответственности привлекли 23 человека. 21 из них работал бухгалтером в отделе образования и 14 - в средних школах города.
О миллиардных хищениях в сфере образования в Талдыкоргане стало известно в этом году. Антикор нашел у главбуха городского отдела образования миллиард тенге, дорогие ювелирные украшения и квартиры. Общий ущерб составил около 4 млрд тенге.
Позже Антикоррупционная служба выявила многомиллионные хищения в сфере образования Северо-Казахстанской области.
20 июля глава Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали заявил, что образование - одна из наиболее коррумпированных сфер. В настоящее время расследуется свыше ста уголовных дел в этой сфере.
19.11.2023, 20:41 75636
В Экибастузе нашли тело пропавшей 7-летней девочки
Фото: polisia.kz
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Экибастуз. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Экибастуза в ходе поисково-спасательных работ обнаружила тело без вести пропавшей семилетней Миланы Давыдовой, установлен подозреваемый в убийстве ребенка, сообщает департамент полиции города.
Павлодарские полицейские и волонтеры искали ребенка двое суток.
По подозрению в убийстве несовершеннолетней сотрудниками полиции задержана мать и ее знакомый, который по ее просьбе скрыл следы преступления", - рассказали в полиции.
Задержанные дали признательные показания. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 УК РК.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Работает специализированная группа. На месте находится руководство ДП, прокуратуры и акимата Павлодарской области.
Напомним, в Актюбинской области ищут двух сестер: 14-летнюю Назым и 13-летнюю Диляру Калиевых, проживающих в селе Бескудук Хобдинского района.
18.11.2023, 12:15 123586
Подозреваемую в организации незаконного игорного бизнеса казахстанку экстрадировали из Германии
Фото: pexels.com
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемая в совершении преступлений в сфере игорного бизнеса в составе преступной группы гражданка Казахстана экстрадирована из Германии, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Она подозревается в том, что в 2014-2019 годах в составе преступной группы принимала участие в проведении незаконных азартных игр, связанных с деятельностью букмекерской конторы OLIMP.KZ, уклонялась от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Ее также подозревают в легализации денег и имущества, полученного преступным путем.
В результате указанной противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86,7 миллиарда тенге", - отметили в Генпрокуратуре.
В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело, ее объявили в международный розыск. В мае она была задержана на территории Германии.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Астаны. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества", - отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что экстрадиция разыскиваемой стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с германскими компетентными органами.
Кроме того, несмотря на отсутствие договора о выдаче с Германией, в текущем году из этой страны в Казахстан были экстрадированы еще 2 лица, подозреваемых в совершении убийства и наркоторговле. В свою очередь германской стороне выданы 2 лица, разыскиваемых за вымогательство и изнасилование.
В сентябре из Турции в Казахстан экстрадировали подозреваемого в хищении около 1 млрд тенге, который находился в международном розыске с 2014 года.
Также из ОАЭ в РК была экстрадирована находившаяся в международном розыске экс-учредитель "Оператор РОП". Ее подозревают в хищении 920 млн тенге.
18.11.2023, 11:53 117926
Довел до суицида: сержанту-контрактнику с заставы "Шолдала" в 2 раза увеличили срок
Фото: gov.kz
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Обвиняемому в доведении до самоубийства солдата срочника на погранзаставе "Шолдала" сержанту-контрактнику Айбеку Нуртаеву вынесли новый приговор.
Айбек Нуртаев, ранее приговоренный к трем с половиной годам лишения свободы, согласно решению апелляционной коллегии Военного суда проведет в местах лишения свободы семь лет", - сообщает Sputnik.
В августе военный суд Шымкентского гарнизона оправдал командира отделения по статье о доведении до самоубийства, но признал виновным в вымогательстве и превышении должностных полномочий. Тогда Нуртаева осудили на 3,5 года лишения свободы. Однако главный вопрос так и остался невыясненным: откуда на теле и одежде погибшего 18-летнего срочника оказались биоматериалы сослуживцев.
Позже рассмотрение дела по факту суицида Бекбола Мираша продолжилось в апелляционной коллегии Военного суда.
На этот раз по результатам разбирательства Айбека Нуртаева признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса и назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы", - пишет агентство.
Напомним, в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш. В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.
Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед средствами массовой информации, заявив о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма.
При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим. В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношении всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано. На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношении 38 военнослужащих. После выступления адвоката в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое должно было оказаться в суде, было возобновлено.
На время расследования от должностей отстранили начальника департамента Погранслужбы по Жамбылской области, главу погрануправления, его заместителя по воспитательной работе и начальника заставы, где произошло ЧП.
В сентябре главный военный прокурор Казахстана прокомментировал дело о доведении до суицида солдата в Жамбылской области. Он заверил журналистов, что никакого сексуального насилия в отношении погибшего солдата не было.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?