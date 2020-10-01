Павлодарца приговорили к 18 годам лишения свободы за разбой и убийство

Павлодар. 30 сентября. Kazakhstan Today - 42-летний житель Павлодара осужден на 18 лет колони за незаконное хранение и перевозку огнестрельного оружия, разбой и убийство, передает Kazakhstan Today.

Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области, сообщает Pavlodarnews.kz

Трагедия случилась утром 8 декабря 2019 года во дворе дома по улице Естая, 134/1, где проживал потерпевший.

58-летний мужчина с огнестрельным ранением грудной клетки был доставлен в Первую горбольницу Павлодара.

Через три минуты после доставки у него произошла остановка дыхательной и сердечной деятельности. Спасти мужчину не удалось. У него осталось трое детей.

10 декабря по подозрению в совершении преступления был задержан 42-летний ранее не судимый житель Павлодара, который занимался частным извозом.

Его обвинили в незаконном хранении, перевозке огнестрельного оружия, совершении разбоя с применением оружия и убийстве из корыстных побуждений.

В суде было установлено, что подсудимый незаконно хранил огнестрельное оружие и патроны, решил раздобыть денежные средства путем убийства, сопряженного с разбоем. Объектом посягательства стал гражданин, который занимался обменом валюты и мог иметь при себе значительную сумму наличных денег", - сообщил судья регионального специализированного межрайонного уголовного суда Кудабай Султанов.

По версии обвинения, выстрелы подсудимый произвел в потерпевшего, когда тот выходил из подъезда.

Когда валютчик упал, подсудимый из его кармана вытащил портмоне и скрылся с места преступления.

Судья сообщил, что подсудимый свою вину не признал, однако она доказана заключениями судебных экспертиз, показаниями свидетелей, другими материалами дела.

В суде прокурор просил назначить ему 18 лет лишения свободы. Подсудимый и адвокат заявляли о непричастности к преступлению подсудимого и просили вынести оправдательный приговор.

По совокупности правонарушений подсудимый приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Исковые требования о взыскании материального ущерба в пользу родных погибшего валютчика удовлетворены полностью.

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