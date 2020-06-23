К 19 годам тюрьмы приговорили семейного дебошира, зарезавшего полицейского в Костанайской области

Костанай. 22 июня. Kazakhstan Today - Межрайонный суд по уголовным делам Костаная к 19 годам лишения свободы приговорил Михаила Прокуратова, убившего полицейского Дархана Базарбаева в январе 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 22 июня, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костаная огласили приговор по делу об убийстве Дархана Базарбаева, пишет Tobolinfo.kz

По материалам дела, в ночь с 18 на 19 января этого года Прокуратов зарезал полицейского, выехавшего на вызов с напарником. Когда полицейские прибыли на место, выяснилось, что между подсудимым Михаилом Прокуратовым и супругом его сестры Алексеем Золоторенко произошла драка. Затем Прокуратов немного успокоился и пошел к себе (они проживали в доме на двух хозяев). Золоторенко пошел за ним и держал дверь, чтобы тот не вышел. Сестра Прокуратова вызвала полицию.

Сержант Базарбаев первым открыл дверь и получил смертельный удар ножом в грудь. Стоявший за ним напарник обезвредил Прокуратова с помощью газового баллончика.

В ходе судебного разбирательства гособвинитель запросил для Прокуратова 20 лет лишения свободы, а сам подсудимый искренне раскаялся и извинился перед родственниками погибшего.

Суд постановил признать Прокуратова виновным и назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.

Также Прокуратову назначили принудительное лечение от алкогольной зависимости в местах лишения свободы и возмещение морального вреда отцу погибшего в размере 5 млн тенге.

Кроме того, судья вынесла два частных постановления. Первое касалось нарушений при допросе родной сестры Михаила Прокуратова, вследствие чего суд исключил ее показания из дела. Второе постановление суд вынес относительно показаний одного из потерпевших - Золоторенко.

Золоторенко все время путался, полностью поменял показания в ходе суда. Заявлял, что говорил под давлением, это не подтвердилось. Суд постановил донести данный факт до руководителя департамента полиции для дальнейшего расследования по факту дачи заведомо ложных показаний", - разъяснила судья.

В ходе суда сторона защиты просила суд переквалифицировать статью с "Убийства полицейского" на "Убийство". Суд пришел к выводу, что это не представляется возможным, так как в ходе процесса было доказано, что подсудимый прекрасно видел, что стоял полицейский.





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