В Костанайской области при задержании семейного дебошира погиб полицейский

Костанай. 20 января. Kazakhstan Today - В городе Тобыл сотрудник полиции погиб от ножевого ранения, пытаясь обезвредить семейного дебошира, передает Kazakhstan Today.

"19 января на пульт 102 в городе Тобыл поступило сообщение о том, что в доме по улице Комсомольской происходит семейный скандал. Экипаж патрульной полиции, прибыл на заявку через 6 минут. Патруль в составе сержантов полиции Дархана Базарбаева и Амангельды Сыздыкова узнал от заявителей, что пьяный 28-летний ранее судимый житель города угрожает убить всю семью. Родственники, осознавая серьезность его намерений, закрыли его в доме, когда он побежал за ножом. В это время вызвали полицию", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

При задержании сотрудник полиции Базарбаев получил ножевое ранение. Смертельно раненный полицейский обезвредил подозреваемого, принял меры для безопасности семьи. Уже позже полицейский почувствовал, что его ранили. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть Базарбаева. У него остался 4-месячный ребенок.

В настоящее время подозреваемый арестован, начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК (Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга).





Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Базарбаев посмертно награжден орденом "Айбын" ІІІ степени.





"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом "Айбын" ІІІ степени Базарбаева Дархана Сериковича - полицейского отдела полиции Костанайского района департамента полиции Костанайской области Министерства внутренних дел (посмертно)", - говорится в указе.





Указ вводится в действие со дня подписания.





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