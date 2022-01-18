Почти полторы тысячи уголовных правонарушений в Казахстане совершили иностранцы в 2021 году

НУР-СУЛТАН. 17 ЧЯНВАРЯ - За январь-ноябрь 2021 года 1,5 тыс. уголовных правонарушений в Казахстане совершили иностранные граждане - на 17,4% меньше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Большая часть правонарушителей - граждане стран СНГ. Их численность сократилась сразу на 21%, до 1,3 тыс. человек. Количество преступников из числа граждан стран, не входящих в СНГ, напротив, выросло на 23,3% за год, до 180 человек", - пишет Finprom.kz.

В региональном разрезе иностранные правонарушители, являющиеся гражданами стран СНГ, чаще всего совершали преступления в Алматы - 195 человек, минус 29,1% за год, сообщают аналитики.

В тройке антилидеров Жамбылская и Алматинская области. Меньше всего иностранных правонарушителей с гражданством стран СНГ наблюдалось в Кызылординской области.

Иностранные граждане не из стран СНГ чаще всего совершали преступления все в том же Алматы и Алматинской области: по 37 человек в каждом из регионов. В тройку антилидеров также вошла Мангистауская область", - говорится в материале.

В разрезе глав Уголовного кодекса РК иностранные граждане чаще всего нарушали главу 6 ("Уголовные правонарушения против собственности"): 722 человека за 11 месяцев 2021 года. Из них 411 были пойманы на кражах, 109 - на мошенничестве, 87 - на мелких хищениях, 37 - на грабежах, 25 - на неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Другими распространенными видами нарушений стали уголовные правонарушения против порядка управления, общественной безопасности и общественного порядка, добавили аналитики.