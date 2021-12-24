В Актау застройщик обманул дольщиков на 1,8 млрд тенге

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АКТАУ. 23 ДЕКАБРЯ - Застройщик в Актау продавал одни и те же квартиры в недостроенных домах сразу нескольким клиентам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Суд доказал, что от своих покупателей обвиняемый получил 1 миллиард 800 миллионов тенге.
Потерпевшими признали 395 вкладчиков. Бывший директор строительной компании "Тастемир LTD" получил с людей деньги и обещал им квартиры в четырех домах, но по факту не построил ни одного. Когда сроки сдачи объектов прошли, он стал скрываться от покупателей. Тогда вкладчики и узнали, что они не единственные владельцы своих квартир, сообщает телеканал КТК.
Судебные тяжбы длились несколько месяцев. В итоге застройщик был признан виновным в мошенничестве.
Пока с него в пользу дольщиков взыскали только 423 миллиона тенге.
При назначении наказания Коштаеву Ораку суд учел, что органы следствия не указали отягчающие и смягчающие вину обстоятельства, в ходе судебного заседания их тоже не установили. Поэтому подсудимого признали виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. Это максимальное наказание, которое предусматривает данная статья закона", - сказала судья Айнур Кызылбаева.