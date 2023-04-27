26.04.2023, 19:50 30226
Житель Караганды взял в заложники сожительницу и 2-летнюю дочь
Фото: Polisia.kz
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Караганда. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 26 апреля около 12.00 в Железнодорожный отдел полиции УП Караганды поступило сообщение, что в одной из квартир многоэтажного дома возник конфликт. На место прибыла следственно-оперативная группа, сообщает Polisia.kz.
Как выяснилось, 24-летний мужчина, угрожая ножом, насильно удерживает в квартире 21-летнюю сожительницу и 2-летнюю дочь. При этом он требования не предъявлял. Переговоры со злоумышленником велись более трех часов. На уговоры он не реагировал.
Так как жизням заложников угрожала реальная опасность, полицейские вынуждены были предпринять экстренные меры", - сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.
Сотрудники ДЧС взломали входную дверь, после чего бойцы спецподразделения "Арлан" проникли в квартиру и задержали подозреваемого. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения. Женщина и ребенок не пострадали и помещены в кризисный центр, где им оказывается психологическая помощь.
По данному факту начато досудебное расследование по пункту 3 части 2 статьи 126 УК РК "Незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья". В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
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27.04.2023, 10:39 10831
О задержании Серика Кудебаева сообщили в Генпрокуратуре
Фото: МВД РК
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов сообщил о задержании беглого экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева.
Бывший начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев задержан и доставлен из Турции в Казахстан.
Дополнено 27.04.2023, 11.39
Позже в Генпрокуратуре сообщили, что Кудебаев водворен в изолятор временного содержания.
Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Он признан подозреваемым по делу о январских событиях. Его обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий".
Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде. 9 марта суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации.
Кудебаев перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет колонии. Заседание откладывали 5 раз по причине неявки генерала. После очередной неявки в суд бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был объявлен в международный розыск.
В Погранслужбе Кыргызстана подтвердили, что Кудебаев вылетел из аэропорта Бишкека в Стамбул. По данным Погранслужбы КНБ РК, Кудебаев не пересекал границу РК через официально действующие пункты пропуска.
В КНБ озвучили предполагаемую версию, как Кудебаев мог бежать через горы.
В КНБ озвучили предполагаемую версию, как Кудебаев мог бежать через горы.
27.04.2023, 09:18 13111
В Казахстане с начала года изъято 11 кг героина и 32 кг опия
Фото: КНБ РК
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности с начала года реализован ряд оперативно-розыскных мероприятий по противодействию наркоугрозам. Проведено 47 антинаркотических операций, в том числе совместно с компетентными органами России, Кыргызстана и Австралии.
Ликвидировано 8 международных и 14 региональных каналов наркотрафика. В частности, задержан иностранный гражданин, организовавший контрабандную доставку из Афганистана в Казахстан 5 кг героина и 48 кг метамфетамина", - сообщили в пресс-службе КНБ.
Кроме того, была пресечена деятельность наркогруппы, причастной к контрабанде афганских опиатов из стран формирования наркотрафика в Казахстан. Изъяты 1 кг героина, 2 кг опия и 14 кг гашиша.
Ликвидирован устойчивый канал поставок опиатов из Ирана в Казахстан через акваторию Каспия. Задержаны четверо иностранцев, контрабандным путем доставивших 30 кг опия и 100 таблеток метадона с использованием скоростных катеров.
За первый квартал уже ликвидировано 8 крупномасштабных нарколабораторий. Из незаконного оборота изъято 73 кг психотропного вещества "мефедрон" и 223 кг α-PVP.
Если раньше производство синтетики характерно было для Алматинской и северных областей, то сегодня их локация постепенно распространяется и в другие регионы. К примеру, в Туркестанской области пресечена деятельность организованного иностранцем масштабного производства психотропных веществ, предназначавшихся для поставки на наркорынки соседних стран. В городе Шымкенте и Жамбылской области также обнаружены крупные нарколаборатории, снабжавшие своей продукцией внутренний наркорынок. Следует отметить, что лидерами по наличию производственных площадок и сбыта т.н. дизайнерских наркотиков по-прежнему остаются мегаполисы страны", - отметили в КНБ.
По данным ведомства, всего с начала года задержано 67 участников наркоструктур. Из незаконного оборота изъято 483,2 кг психотропных веществ, 11 кг героина, 32,8 кг опия, 63,7 кг гашиша, 41,6 кг марихуаны и более 17 тонн макового сырья, а также свыше 22 тонны химических реагентов.
КНБ в усиленном режиме продолжаются мероприятия по противодействию наркобизнесу, отметили в пресс-службе.
27.04.2023, 09:00 13811
Антикор расследует дело о крупном хищении в системе образования области Жетысу
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по области Жетысу проводится расследование в отношении руководителя отдела образования города Талдыкоргана, сообщили в пресс-службе Антикора.
Он подозревается в получении от подчиненных взятки в особо крупном размере, в сумме 280 млн тенге, за сокрытие фактов хищения бюджетных средств в отделе образования. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу", - проинформировали в Антикоре.
По данным ведомства, "в свою очередь, лица, совершившие дачу взятки, являются основными фигурантами по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере и с санкции суда содержатся под стражей".
Досудебное расследование продолжается, окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесен судом. В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", - сообщает Антикоррупционная служба.
Вместе с тем, как напомнили в ведомстве, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Ранее сообщалось, что главный бухгалтер отдела образования Талдыкоргана подозревается в хищении порядка 2 млрд тенге путем начисления "мертвым душам" и аффилированным лицам.
26.04.2023, 19:06 32261
Пароли к сервисам одного из казахстанских банков попали в открытый доступ
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В процессе мониторинга казахстанского сегмента интернета специалистами АО "ГТС" была обнаружена уязвимость на интернет-ресурсе одного из казахстанских банков второго уровня, сообщает пресс-служба АО "Государственная техническая служба".
CWE-530 - уязвимость, которая возникает, когда резервные копии файлов (бэкап) веб-приложения остаются открытыми для несанкционированного доступа. Специалисты АО "ГТС" обнаружили бэкап-файл (доступный для скачивания неавторизованным пользователям), содержащий исходный код веб-приложения. Бэкап-файл содержал персональную информацию клиентов и сотрудников банка, а именно: 11 файлов, среди которых находилась информация о сотрудниках банка с паролями от доступа к VPN. Технически, используя эти данные, можно было удаленно подсоединиться к внутренней системе банка и самостоятельно провести платеж, получить доступ к финансовым системам либо подменить платежные реквизиты клиентов.
Сообщаем, что на сегодняшний день уязвимость устранена.
Напомним, в Казахстане впервые с 2018 года уменьшилось количество преступлений в сфере интернет-мошенничества. За 2022 год было зарегистрировано 20,6 тысячи таких правонарушений (минус 3,9%). Ущерб, согласно данным МВД, превысил 20 млрд тенге. Этот вид преступной деятельности в последние годы развивался очень активно.
В текущем году после небольшого спада в 2022-м киберпреступность вновь начала набирать обороты. За январь-февраль 2023 года статистика снова демонстрировала рост. За первые два месяца правоохранительными органами было принято к рассмотрению 3,4 тысячи заявлений о правонарушениях со стороны онлайн-мошенников - на 16,1% больше, чем за аналогичный период 2022-го.
26.04.2023, 15:08 39226
В Шахтинске задержаны убийцы юриста "АрселорМиттал Темиртау"
Фото: Depositphotos
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Караганда. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли полицейские Карагандинской области, сообщили в департаменте полиции.
По результатам оперативно-следственных мероприятий установлены и задержаны двое жителей Шахтинска - 52-летний мужчина и 44-летняя женщина. Преступление не связано с профессиональной деятельностью потерпевшей. Вещественные доказательства изъяты. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщил начальник ДП Карагандинской области генерал-майор полиции Ерлан Файзуллин.
Напомним, тело 53-летней сотрудницы компании "АрселорМиттал Темиртау" Ирины Эм с ножевыми ранениями было обнаружено 23 апреля в сгоревшей квартире. Предположительно, пожар был устроен с целью скрыть преступление.
26.04.2023, 14:52 40266
Около 200 человек стали жертвами финпирамиды в Актобе
Фото: Depositphotos
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Актобе. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Актобе вынес приговор организатору финансовой пирамиды, жертвами которой стали около 200 человек.
Пирамида действовала с 2019 по 2020 год.
Судом установлено, что подсудимый Т. создал и руководил финансовой пирамидой, группой лиц по предварительному сговору, с привлечением денежных средств в особо крупном размере. Всего таким способом были привлечены сбережения 192 граждан на общую сумму более 1 млрд тенге, ущерб вкладчиков составил 825 003 641 тенге, - сообщает пресс-служба суда.
На судебном заседании подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Его вина подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и другими доказательствами по делу.
Прокурор просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.
Статья по делу предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.
Суд с учетом обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, таких как чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка и отсутствие обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет", - говорится в информации.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее в Актобе раскрыли финпирамиду, действовавшую под видом ломбарда. Ее организаторы обманули актюбинцев на 300 млн тенге.
Еще раньше, в январе, в Актобе осудили членов ОПГ по делу финпирамиды. Нанесенный в результате ее деятельности ущерб превысил 4 млрд тенге, потерпевшими признаны 764 человека.
26.04.2023, 13:03 43421
Крупную партию янтаря пытались вывезти из Казахстана в Китай
Таможенники обнаружили контрабанду в первый же день открытия МЦПС "Хоргос"
Фото: акимат области Жетысу
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Талдыкорган. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На таможенном посту "Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" пресечен факт контрабанды янтаря общим весом 336 граммов, сообщает департамента государственных доходов Жетысуской области.
Таможенники обнаружили контрабанду в первый же день открытия МЦПС "Хоргос".
В ходе осмотра автотранспортного средства пресечен факт вывоза из Казахстана в КНР камней в количестве 9 штук общим весом 336 граммов (предположительно, янтаря), которые незаконно перемещались в багажном отсеке автотранспортного средства под управлением гражданина РК М", - сообщили в ДГД.
В настоящее время камни отправили на экспертизу для выяснения их ценности и стоимости, а также для вынесения окончательного решения в отношении виновного лица.
В случае если конфискованные камни относятся к категории драгоценных, виновное лицо будет привлечено к административной ответственности по статье 545 КоАП РК (Несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров).
В этом случае ему грозит штраф в размере 15 МРП (51 750 тенге) с возможной конфискацией товара.
Если камни окажутся не драгоценными, виновника оштрафуют по статье 551 КоАП РК (Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров) в размере 30 МРП (103 500 тенге).
В департаменте напомнили, что после трехлетнего приостановления деятельности с 24 апреля 2023 года ТП "МЦПС "Хоргос" возобновил свою работу.
За эти три года управляющей компанией проведена колоссальная работа по улучшению деятельности и модернизации всех бизнес-процессов центра", - сообщили в акимате Жетысуской области.
В ДГД обратились к посетителям пропускного центра с просьбой неукоснительно соблюдать таможенное законодательство РК и ЕАЭС.
26.04.2023, 12:21 38671
Зоозащитники Талгара опубликовали страшные результаты расследования исчезновения собак Дополнено
В степи обнаружен скотомогильник с сотнями освежеванных на мясо собачьих туш
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Конаев. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Защитники животных Талгарского района Алматинской области обнаружили в степи страшную находку - скотомогильник с освежеванными тушами собак.
Зооволонтеры Талгара опубликовали результаты самостоятельного расследования. Защитники животных выяснили, куда пропадают собаки.
По их словам, в селе Кендала Талгарского района они обнаружили скотомогильник с сотнями выпотрошенных собачьих туш.
Все собаки убиты ударом в голову и освежеваны на мясо. Все собаки хозяйские, в яме куча ошейников", - говорится публикации.
Зооволонтеры не стали оглашать информацию о страшной находке, а решили провести свое расследование. Активисты установили в районе скотомогильника фотоловушку, на которую, по их словам, попался автомобиль талгарского отлова. Позже в отлове подтвердили, что автомобиль принадлежит им.
Через некоторое время скотомогильник был забетонирован неизвестно кем.
Мы приехали в Талгарское управление ветеринарии под видом поиска своей пропавшей сегодня собаки в Табаксовхозе. Нам дают информацию, что талгарский отлов забирает только хозяйских собак и сразу их эвтаназирует", - рассказали зооволонтеры, отметив при этом, что своей базы и изолятора у отлова нет.
Связавшись с бригадиром машины отлова, активисты были проинформированы, что собак в отлове не было.
В ДП Алматинской области сообщили, что это прошлогоднее видео. А поскольку скотомогильник сейчас забетонирован, то не представляется возможности его осмотра.
Волонтеры выложили видео только сейчас... Вызвали ветврача и волонтера", – приводит сообщение ДП Алматинской области портал Zakon.kz.
Дополнено 26.04.23, 14.32
Полиция Алматинской области возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в Талгарском районе.
25 апреля в ходе мониторинга Instagram выявлена видеозапись, на которой зафиксирован скотомогильник, расположенный на территории поселка Кендала Талгарского района. В этот же день уголовное правонарушение зарегистрировано по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". В настоящее время проводится весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, причастных к совершению преступления",- сообщает Polisia.kz.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в ДП Алматинской области.
Напомним, на живодера, протащившего привязанную к автомобилю собаку, завели уголовное дело в Алматинской области.
В Костанайской области расследуют массовое убийство собак.
Напомним, что с марта прошлого года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
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