Житель Караганды взял в заложники сожительницу и 2-летнюю дочь   

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Караганда. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 26 апреля около 12.00 в Железнодорожный отдел полиции УП Караганды поступило сообщение, что в одной из квартир многоэтажного дома возник конфликт. На место прибыла следственно-оперативная группа, сообщает - 26 апреля около 12.00 в Железнодорожный отдел полиции УП Караганды поступило сообщение, что в одной из квартир многоэтажного дома возник конфликт. На место прибыла следственно-оперативная группа, сообщает Polisia.kz





Как выяснилось, 24-летний мужчина, угрожая ножом, насильно удерживает в квартире 21-летнюю сожительницу и 2-летнюю дочь. При этом он требования не предъявлял. Переговоры со злоумышленником велись более трех часов. На уговоры он не реагировал.





Так как жизням заложников угрожала реальная опасность, полицейские вынуждены были предпринять экстренные меры", - сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.





Сотрудники ДЧС взломали входную дверь, после чего бойцы спецподразделения "Арлан" проникли в квартиру и задержали подозреваемого. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения. Женщина и ребенок не пострадали и помещены в кризисный центр, где им оказывается психологическая помощь.





По данному факту начато досудебное расследование по пункту 3 части 2 статьи 126 УК РК "Незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья". В настоящее время проводятся следственные мероприятия.



