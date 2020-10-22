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В Уральске за стрельбу у АЗС задержаны 20 человек

21.10.2020 6049
Уральск. 21 октября. Kazakhstan Today - В Уральске за стрельбу у АЗС, которая была организована минувшим вечером, задержаны 20 человек, передает Kazakhstan Today.
 
Как рассказал официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков, 20 октября, в 22.10, на пульт оператора 102 поступило сообщение о том, что на территории АЗС "VenОil" по улице Шолохова ходят неизвестные люди с ружьем и слышны выстрелы, пишет "Мой город".
 
Момент стрельбы успели запечатлеть камеры видеорегистратора. В результате стрельбы 24-летний мужчина получил ранения и находится в реанимации. 
 

На место немедленно были направлены ближайшие наряды полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления полиции города Уральска установили и задержали всех участников инцидента, кроме одного. Всего удалось задержать 20 человек, в том числе и стрелявшего. В данный момент решается вопрос о водворении их в изолятор временного содержания и избрании меры пресечения в отношении участников преступления. Другие подробности в интересах следствия разглашению не подлежат", - рассказал Болатбек Белгибеков.

 
Полицейские начали досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
 

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