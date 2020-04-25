В Алматы 21-летнюю девушку заставляли заниматься проституцией

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - 21-летняя девушка насильно вовлечена в проституцию в Алматы, передает Kazakhstan Today.

В этом преступлении подозреваются три женщины, работающие в интим-индустрии, сообщает Polisia.kz .

Пострадавшая обратилась в полицию самостоятельно, когда ей удалось сбежать из съемной квартиры, где ее удерживали и заставляли заниматься проституцией.

Подозреваемых вычислили очень быстро, провели задержание. Установлено, что одна из них в этой группе исполняла главную роль. Это - гражданка Т., 1992 года рождения. Ее так называемые "помощницы" - гражданка С., 1992 года рождения, и гражданка С., 1994 года рождения, караулили "узницу". Угрожали ей тем, что расскажут родителям, чем занимается их дочь", - рассказала официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

Отмечается, что в настоящее время эти женщины привлечены к уголовной ответственности.

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