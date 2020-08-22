Житель Тараза обманул ТОО по всему Казахстану на 22 млн тенге

Тараз. 21 августа. Kazakhstan Today - Сотрудниками полиции Жамбылской области в ходе оперативно-профилактических мероприятий "Anti-Fraud" раскрыли ряд фактов мошенничества совершенных в крупных размерах, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в результате проведенной спецоперации был задержан 36-летний житель Тараза. Он водворен в изолятор временного содержания.

Как оказалось, в период с июня по август 2020 года подозреваемый, находясь в сговоре со своим 66-летним отцом, скончавшимся в июле по болезни, искал на информационных порталах по всему Казахстану объявления о контактных данных крупных ТОО. В последующем он звонил в эти ТОО с разных номеров, представляясь учредителем общественного фонда "Урпак". В последующем под предлогом оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, он просил выделить материальную помощь.

Как сообщил заместитель начальника ДП Нуржан Калметов, в результате, подозреваемый, обманным путем, получил у потерпевших из порядка 15 разных ТОО 22 410 000 тенге.

По данному факту, ведется досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество).

Проводится ряд следственных действий на установление иных лиц, ставших жертвами обмана мошенников.

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