Казахстанец, находившийся в розыске 23 года, задержан в России

Курган. 14 декабря. Kazakhstan Today - Сотрудниками акмолинской полиции совместно с российскими коллегами задержан уголовный преступник, находившийся в межгосударственном розыске с 1997 года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , 30 июня 1997 года 27-летний мужчина в одной из квартир многоэтажного дома в Кокшетау нанес проникающие ножевые ранения двум женщинам, одна из которых скончалась на месте. Вторая скончалась 7 июля того же года в реанимационном отделении областной больницы Кокшетау.

После совершения преступления подозреваемый скрылся от правоохранительных органов.

За совершение особо тяжкого преступления мужчина был объявлен в международный розыск, ориентировки направлены коллегам из соседних государств.

12 декабря в рамках исполнения ранее направленного розыскного задания сотрудниками ОП МВД России "Каргопольский" УМВД РФ по Курганской области в селе Журавлево подозреваемый был задержан. Он все это время скрывался под другими данными. Как выяснилось, мужчина обзавелся семьей и воспитывает двоих детей.

За совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 99 (Убийство, в старой редакции - пункт З части 1 статьи 88 УК КазССР) УК РК, 50-летний преступник водворен в ИВС ОМВД России "Каргопольский" УМВД РФ по Курганской области. На данный момент полицейскими решается вопрос об экстрадиции.

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