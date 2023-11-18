24-летний парень организовал нарколабораторию в Алматы

В 2014-2019 годах в составе преступной группы она принимала участие в проведении незаконных азартных игр, связанных с деятельностью букмекерской конторы OLIMP.KZ

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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемая в совершении преступлений в сфере игорного бизнеса в составе преступной группы гражданка Казахстана экстрадирована из Германии, - Подозреваемая в совершении преступлений в сфере игорного бизнеса в составе преступной группы гражданка Казахстана экстрадирована из Германии, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.









Она подозревается в том, что в 2014-2019 годах в составе преступной группы принимала участие в проведении незаконных азартных игр, связанных с деятельностью букмекерской конторы OLIMP.KZ, уклонялась от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Ее также подозревают в легализации денег и имущества, полученного преступным путем.





В результате указанной противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86,7 миллиарда тенге", - отметили в Генпрокуратуре.





В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело, ее объявили в международный розыск. В мае она была задержана на территории Германии.





В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Астаны. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества", - отметили в ведомстве.





Там подчеркнули, что экстрадиция разыскиваемой стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с германскими компетентными органами.





Кроме того, несмотря на отсутствие договора о выдаче с Германией, в текущем году из этой страны в Казахстан были экстрадированы еще 2 лица, подозреваемых в совершении убийства и наркоторговле. В свою очередь германской стороне выданы 2 лица, разыскиваемых за вымогательство и изнасилование.





В сентябре из Турции в Казахстан экстрадировали подозреваемого в хищении около 1 млрд тенге, который находился в международном розыске с 2014 года.



