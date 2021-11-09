24-летний житель Алматы сбывал "мефедрон"

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 8 НОЯБРЯ - В ходе проведении оперативно-розыскных мероприятии полицейскими Алматы по подозрению в незаконном хранении психотропных веществ задержан 24-летний гражданин А., передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе личного обыска и обыска по месту жительства у задержанного изъяты полиэтиленовые пакетики и бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета, сообщает Polisia.kz.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Назначена судебная экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов. Согласно заключению, изъятые вещества являются психотропным веществом "мефедрон".
При проведении дополнительных оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела еще 40 полиэтиленовых пакетов с наркотиками были обнаружены на территории Наурызбайского района. Канал поставки в Алматы устанавливается.
В октябре департаментом КНБ РК по Алматы при координации прокуратуры города вскрыта и пресечена деятельность двух наркогруппировок, причастных к изготовлению и сбыту на территории региона крупных партий синтетических наркотиков через интернет-ресурсы.