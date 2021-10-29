В Алматы сотрудники КНБ задержали две наркогруппировки

Фото: КНБ РК
По результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны гражданин Кыргызстана и четверо граждан Казахстана, организовавших две нарколаборатории по кустарному производству "мефедрона" и "Aльфа-PVP" с дальнейшим сбытом оптовых партий, сообщает пресс-служба КНБ.
В результате обысков обнаружено и изъято 4 килограмма синтетических наркотиков и 40 литров их полуфабриката, 1 килограмм гашиша, более 20 килограммов прекурсоров и лабораторное оборудование.
Установлено, что криминальный товар сбывался посредством социальных мессенджеров, бесконтактным способом при помощи закладок.
Материалы досудебного расследования зарегистрированы в ЕРДР по части 3 статьи 297 УК РК.
Напомним, в Акмолинской области 18-летние студентки прятали наркотики в плюшевом медвежонке.
26 октября у 41-летнего жителя города Тараза изъято около 45 килограммов марихуаны.
21 октября сотрудники транспортной полиции на станции Шу в ходе проведения ОПМ "Карасора-2021" задержали 54-летнего жителя Жамбылской области, у которого при задержании обнаружена и изъята марихуана весом 26,5 килограмма.