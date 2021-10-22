Крупную партию наркотиков изъяли в Жамбылской области

Фото: пресс-служба департамента полиции на транспорте

ТАРАЗ. 21 ОКТЯБРЯ - Сотрудники транспортной полиции на станции Шу в ходе проведения ОПМ "Карасора-2021" задержали 54-летнего жителя Жамбылской области, у которого при задержании обнаружена и изъята марихуана весом 26,5 килограмма, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Указанный вес наркотиков, согласно действующему законодательству, относится к особо крупному размеру, за хранение которого предусмотрена уголовная ответственность по части 4 статьи 296 УК РК. (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере), сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.

Подозреваемый взят под стражу.

19 октября в Нур-Султане полицейские изъяли крупную партию наркотиков.

22 сентября в Талдыкоргане у местного жителя изъяли крупную партию синтетических наркотиков.