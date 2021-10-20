В Нур-Султане полицейские изъяли крупную партию наркотиков

Как сообщили в департаменте полиции Нур-Султана, задержан 26-летний житель столицы. В ходе обыска автотранспорта на заднем сидении обнаружен полиэтиленовый пакет с наркотическими веществами.
В пакете находилось около полутора килограммов синтетического наркотика "Мефедрон" и около одного килограмма гашиша. Подозреваемый был задержан при попытке сбыта наркотических веществ. Установлено, что помимо сбыта, он занимался доставкой наркотических веществ из других регионов страны в столицу. Для этого "закладчик" разработал разветвленную скрытую схему по перевозке наркотиков", - проинформировали в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточили уголовную ответственность за оборот синтетических наркотиков.