У жителя Талдыкоргана изъяли крупную партию синтетических наркотиков

ТАЛДЫКОРГАН. 20 ОКТЯБРЯ - В Талдыкоргане у местного жителя изъяли крупную партию синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
22 сентября в ходе совместной спецоперации сотрудников управления по противодействию наркопреступности департамента полиции и департамента Комитета национальной безопасности Алматинской области в центре города Талдыкоргана был задержан местный житель.
При личном обыске у 20-летнего местного жителя из сумки изъят полиэтиленовый пакет с веществом, признанным судебной экспертизой, наркотическим средством синтетического происхождения весом 150 граммов", - сообщает Polisia.kz.
Данный факт зарегистрирован по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). Проводится досудебное расследование.