В СКО задержан подозреваемый в сбыте гашиша в особо крупном размере

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 9 СЕНТЯБРЯ - 2 сентября в Петропавловске полицейские по подозрению в сбыте наркотиков задержали 34-летнего горожанина, ранее судимого за имущественное преступление, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято почти 2 килограмма гашиша. Это относится к особо крупному размеру. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает Polisia.kz

Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет", - сказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции СКО полковник полиции Жандос Басыбаев.

Всего с начала года в области выявлено 139 наркоправонарушений, из них 35 фактов сбыта. Изъято почти 287 килограммов различных наркотических средств, из них свыше 4 килограммов 130 граммов синтетических наркотиков.

В конце августа у жителя Жамбылской области изъяли около тонны каннабиса.

12 августа полицейские Кызылорды изъяли особо крупную партию "синтетики".

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