У жителя Жамбылской области изъяли около тонны каннабиса

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ТАРАЗ. 31 АВГУСТА - В ходе проведения республиканского специального оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2021" сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции совместно с войсковой частью №5517 Нацгвардии РК на предпесковой зоне Шуского района задержали 49-летнего жителя Байзакского района в момент заготовки каннабиса общим весом 928 килограммов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Также при личном обыске задержанного изъято 320 граммов смолы каннабиса, сообщает Polisia.kz

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере). Виновный водворен в ИВС.

С начала года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции на территории Жамбылской области всего изъято 2 тонны 23 килограмма различных видов наркотиков.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий "Карасора-2021" сотрудники Махамбетского районного отдела полиции задержали жителя Атырауской области, который выращивал опиумный мак у себя во дворе.





24 августа в Восточном Казахстане задержаны наркосбытчицы, продававшие наркотики через Telegram.





12 августа кызылординские оперативники задержали гражданина, распространявшего синтетическое наркотическое вещество "мефедрон" общим весом 352 грамма.

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