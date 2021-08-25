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Житель Атырауской области выращивал опиумный мак у себя во дворе

24.08.2021 5914
АТЫРАУ. 24 АВГУСТА - В ходе оперативно-розыскных мероприятий "Карасора-2021" сотрудники Махамбетского районного отдела полиции задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как выяснилось, 54-летний мужчина в своем дворе занимался незаконным посевом семян мака, содержащих наркотические вещества.
 

Согласно заключению экспертизы, общий вес наркотического растения превысил 473,51 грамма, а вес сушеного мака составил около 60,15 грамма", - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

 
 
По информации Polisia.kz, в отношении подозреваемого начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества) и части 2 статьи 296 (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта) УК РК.
 

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