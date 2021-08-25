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Женщины с малолетними детьми работали "закладчицами" в ВКО

24.08.2021 5455
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 24 АВГУСТА - В Восточном Казахстане задержаны наркосбытчицы, продававшие наркотики через Telegram, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В поле зрения правоохранителей попали женщины-"закладчицы" из Петропавловска, в возрасте 18 и 25 лет, которые, проживая на съемных квартирах, занимались сбытом психотропных веществ, именуемых как "скорость" и "меф", через тайники-закладки посредством мессенджера Telegram. Одна из закладчиц, которая является матерью-одиночкой и воспитывает двоих несовершеннолетних детей 8 и 6 лет, еще в июне приехала в город для налаживания своей противоправной деятельности. Спустя некоторое время к ней приехала ее сестра и тоже подключилась к этой схеме", - сообщает polisia.kz.

 
В ходе обыска у наркосбытчиц было изъято около 700 граммов "синтетики", то есть более 2000 разовых доз, цена которых на "черном рынке" превышает 11 млн тенге. В настоящее время женщины привлекаются к уголовной ответственности, одна из них взята под стражу. Малолетние дети переданы близким родственникам. 
 

В отношении подозреваемых ведется досудебное расследование. Наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы", – отметил заместитель начальника департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.

 

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