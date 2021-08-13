Полицейские Кызылорды изъяли особо крупную партию "синтетики"

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КЫЗЫЛОРДА. 12 АВГУСТА - Кызылординские оперативники задержали гражданина, распространявшего синтетическое наркотическое вещество "мефедрон" общим весом 352 грамма, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно оперативным данным, поступившим в управление по противодействию наркопреступности департамента полиции Кызылординской области, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 10 августа в областном центре был задержан 23-летний житель Атырау, у которого изъято синтетическое наркотическое вещество "мефедрон", сообщает Polisia.kz

В ходе обыска арендованной им квартиры, превратившейся в мини-лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков, обнаружены приготовленные на продажу порошки белого цвета, расфасованные в 91 пакет, весы, фольга рулонная, цветная изолента, скотч, красители цветные и специи. Все вещественные доказательства изъяты.

Согласно заключению экспертизы, изъятый порошок относится к синтетическому наркотику "мефедрон". Установлено, что наркотик житель Атырау сам взвешивал, подготавливал и сбывал в съемной квартире.

Вместе с тем в ходе проведения следственных действий выяснилось, что подозреваемый принимал заказ через Интернет и указал места, где были обнаружены еще 50 пакетов с "синтетикой", общим весом более 81 грамма.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания управления полиции Кызылорды, проводится досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 297 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенное в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).

Ранее более 36 килограммов гашиша изъяли полицейские у жителя Нур-Султана. 5 августа житель Шымкента задержан с синтетическими наркотиками. 4 августа крупную партию психотропных веществ изъяли в Алматы.

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