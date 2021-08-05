Крупную партию психотропных веществ изъяли в Алматы

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АЛМАТЫ. 4 АВГУСТА - В Алматы у закладчика изъяли партию психотропных наркотиков "скорость", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

За незаконное приобретение, хранение и сбыт психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере задержан 39-летний уроженец Карагандинской области. В ходе задержания гражданина при личном досмотре были обнаружены 80 свертков психотропного вещества, которые он собирался закладывать на территории Ауэзовского района. После произведенного обыска по месту жительства изъяты ещё 255 расфасованных прозрачных пакетов с психотропным веществом, 166 полимерных капсул с тем же психотропным веществом и двое карманных весов. Общий вес наркотиков составил 650 граммов", - рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абылхайыр.

Судебно-химическая экспертиза определила, что изъятый наркотик является психотропным веществом: это 2-пирролидин, или "скорость". Его количество представляет особо крупный размер и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП города Алматы.

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