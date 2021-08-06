Житель Шымкента задержан с синтетическими наркотиками

ТУРКЕСТАН. 5 АВГУСТА - При обыске полицейские Туркестанской области обнаружили сверток с наркотиками у жителя Шымкента, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во время отработок, на одной из зон отдыха Толебийского района полицейские остановили мужчину, вызвавшего у них подозрение.

При обыске в кармане подозреваемого стражи порядка обнаружили три свертка с содержимым, похожим на наркотические вещества, сообщает Polisia.kz

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно ее заключению, изъятое оказалось синтетическими наркотиками общим весом около трех граммов.

Задержанным оказался житель города Шымкента.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта). Проводится досудебное расследование. Выясняется причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Сейчас находится под стражей.

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