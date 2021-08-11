Более 36 килограммов гашиша изъяли полицейские у жителя Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Столичные полицейские провели спецоперацию по изъятию крупной партии наркотиков, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте полиции Нур-Султана, задержан 37-летний мужчина, у которого при личном обыске изъят гашиш весом 2 килограмма.

При задержании подозреваемый попытался скрыться.

Далее, в ходе обыска дома с применением служебно-розыскной собаки, по месту жительства задержанного, в Косшы, в специально оборудованном тайнике в собачьей будке, изъято 2 полиэтиленовых пакета с гашишем весом более 34 килограммов", - сообщили в полиции.

Всего из незаконного оборота изъято 36,3 килограмма гашиша, что составило бы более 73 тыс. разовых доз. По словам начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Нур-Султана Олжаса Жарылгапова, изъятые наркотики задержанный намеревался сбыть на территории столицы.

Задержанный водворен в ИВС, ему грозит уголовное наказание от 10 до 15 лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства