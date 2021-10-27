У жителя Тараза изъяли 45 килограммов марихуаны

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ПАВЛОДАР. 27 ОКТЯБРЯ - В одном из дворов Павлодара в ночь с субботы на воскресенье произошел конфликт, в результате которого двое мужчин оказались в больнице с ножевыми ранениями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

24 октября, около 01.30, возле многоэтажного дома по улице Павлова граждане нарушали тишину и распивали спиртные напитки. Один из жителей дома вместе со своим другом сделали компании замечание. В результате произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой двоим участникам конфликта нанесены ножевые ранения", - сообщили порталу Pavlodarnews.kz в пресс-службе департамента полиции.

Оба пострадавших доставлены в больницу. По факту случившегося проводится досудебное расследование.