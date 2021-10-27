У жителя Тараза изъяли 45 килограммов марихуаны

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Тараз. 26 ОКТЯБРЯ - У 41-летнего жителя города Тараза изъято около 45 килограммов марихуаны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2021" сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в предпесковой зоне Саргау, в 4 километрах от дороги Шу - Мерке задержан 41-летний житель города Тараза в момент заготовки наркотических средств", - сообщает polisia.kz.
При осмотре близлежащей территории изъято четыре мешка с наркотическим средством "высушенная марихуана" общим весом 44 килограмма 320 граммов. Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС города Шу.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Аскар Джумабеков.
Ранее сообщалось, что житель Кызылорды был задержан за распространение наркотиков.