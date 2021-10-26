Кызылординец задержан за распространение наркотиков

КЫЗЫЛОРДА. 25 ОКТЯБРЯ - В Кызылорде местный житель задержан за распространение синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
22 октября в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Рефлекс" сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Кызылординской области на территории города задержан местный житель, тайно распространявший синтетические наркотические средства "меткатинон", "мефедрон" в особо крупном размере", - сообщает polisia.kz.
Установлено, что подозреваемый получал заказ через мобильное приложение и закладывал "синтетику" в тайниках, подобранных в черте города. Полицейскими он был задержан в момент закладки наркотиков в тайник.
В качестве вещественных доказательств у него изъяты всего 72 свертка с синтетическим веществом. По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенное в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.