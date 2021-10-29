В Акмолинской области 18-летние студентки прятали наркотики в плюшевом медвежонке

КОКШЕТАУ. 28 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области полицейские при проведении оперативно-профилактического мероприятия "Рефлекс" задержали двух 18-летних студенток колледжа по подозрению в распространении синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как выяснилось, студентки искали возможность подработать и в одном из интернет-приложений наткнулись на объявление работы в столовой, где обещали платить до 30 тыс. тенге в день. Уже в ходе переписки девушки выяснили, что им нужно будет делать закладки с наркотиками, но от предложения все равно не отказались, пишет Polisia.kz.
На территории города Кокшетау возле стадиона "Окжетпес" задержаны две студентки - закладчицы синтетических наркотических средств, у которых при себе и также по месту жительства изъято 95 закладок", - сообщил начальник УПН ДП Акмолинской области Мейрам Жапбасов.
По информации оперативников, подруги работали в группе: одна закладывала наркотики, вторая фиксировала "клад" и вела переписку. Во время обыска у 18-летней студентки обнаружили и изъяли 34 свертка с веществом порошкообразной консистенции белого и голубого цвета со специфическим запахом. Из мягкой игрушки изъяли 60 свертков с тем же веществом.
В настоящее время по данному факту по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса РК назначена экспертиза, по результатам которой дело будет переквалифицировано на статью 297 Уголовного кодекса. По данной статье грозит ответственность до 15 лет лишения свободы", - отметил Мейрам Жапбасов.
Всего с начала года в Акмолинской области задержали 12 закладчиков, из них трое - несовершеннолетние. Из незаконного оборота изъяли более полукилограмма синтетических наркотиков.
Как сообщалось ранее, у пенсионера в Туркестанской области изъяли 1,5 килограмма кокнара.