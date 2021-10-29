В Акмолинской области 18-летние студентки прятали наркотики в плюшевом медвежонке

АЛМАТЫ. 28 ОКТЯБРЯ - Женщина открыла ТОО по инвестированию и оформила его на своего родственника. Проводила презентации, привлекая людей через родственников и знакомых, обещая им получение серьезных денег, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Женщина обещала ежемесячно выплачивать дивиденды в размере 10% от вложенной суммы. Для убедительности заключала с потерпевшими от имени своей компании фиктивные договоры инвестирования, а также под расписки получала у потерпевших от 500 тысяч до 50 миллионов тенге, сообщили в департаменте полиции города.

В итоге десять потерпевших обратились в полицию, так как общий ущерб от "проекта" составил 130 миллионов тенге.

Сейчас гражданка М., 1970 года рождения, задержана и водворена в изолятор временного содержания. Ее действия квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК.

Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.