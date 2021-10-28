У пенсионера в Туркестанской области изъяли 1,5 килограмма кокнара

ТУРКЕСТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Более 1,5 килограмма кокнара изъяли у жителя Келесского района в Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Туркестанской области задержали жителя Келесского района, подозреваемого в продаже и хранении наркотиков, сообщает Polisia.kz

При обыске в сарае во дворе дома найден пакет, содержащий вещество растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось кокнаром (мак), весом более полутора килограмма.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта). На сегодняшний день в отношении пенсионера ведется досудебное расследование.