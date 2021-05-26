В Караганде при ремонте домов по госпрограмме похитили 24 млн тенге

КАРАГАНДА. 25 МАЯ - В Караганде руководитель фирмы-подрядчика осужден за хищение госсредств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках проверки сферы госзакупок прокуратурой Карагандинской области выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму более 24 млн тенге путем использования заведомо дешевых материалов из оцинкованной стали, тогда как в рамках госпрограммы "Дорожная карта занятости - 2020" при ремонте фасадов кровли жилого дома должны использоваться алюминиевые линеарные панели", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.
В отношении директора предприятия зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Мошенничество".
Судом установлена вина директора ТОО. Он признал вину в полном объеме и возместил причиненный государству ущерб. Приговором районного суда имени Казыбека би города Караганды директор ТОО "СМК INVEST" осужден к 5 годам лишения свободы условно. Судебный акт вступил в законную силу", - проинформировали в ведомстве.
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