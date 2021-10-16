В Алматы расследуется 28 дел по медицинским преступлениям

АЛМАТЫ. 15 ОКТЯБРЯ - В Алматы с начала года зарегистрировано 28 дел по медицинским преступлениям. Об этом в ходе брифинга доложил начальник департамента плиции Алматы Канат Таймерденов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Ходе брифинга Канат Таймерденов рассказал, что дело о гибели алматинки в стоматологии в августе этого года находится на стадии расследования, назначены соответствующие экспертизы.

На сегодняшний день у нас в производстве имеется 28 дел по медицинским преступлениям. Четыре уголовных дела мы уже направили в суд. За этот году у нас зарегистрировано восемь таких фактов. По всем проводится расследование, назначены соответствующие экспертизы", - прокомментировал спикер.

Глава ДП города в ходе своего выступления также доложил, что уровень преступности в Алматы за девять месяцев 2021 года сократился на 5,4%. Рост отмечается только по случаям ДТП - на 2,8%. Также наблюдается рост числа случаев мошенничества.