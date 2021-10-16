В Алматы расследуется 28 дел по медицинским преступлениям

НУР-СУЛТАН. 16 ОКТЯБРЯ - 26-летний житель Шымкента покончил жизнь самоубийством после того как вложил 250 млн тенге в финансовую пирамиду, работавшую под видом автосалона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Казахстане разоблачена деятельность финансовой пирами, которая работала под видом автосалона.
Автосалон "Mega general company" заявил о себе в конце прошлого года. С декабря 2020 года по март 2021 года сотрудники успели заключить десятки договоров. Суммы каждого исчислялись миллионами. Дилеры обещали машины по низким ценам - порой в два раза меньше, чем на рынке. Заманчивое предложение объясняли тем, что машины залоговые - их распродают различные банки. Срок поставки авто по договору составлял 45 рабочих дней. Сначала, чтобы завлечь клиентов, компания выполняла свои обязательства. 14 казахстанцев действительно выгодно купили машины. Разница между рыночной ценой и той, что предлагал автосалон, составляла от полутора до трех миллионов тенгесообщает телеканал Astana.tv
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Со слов пострадавших, больше всего жертв пирамиды в Шымкенте. Один из них, 26-летний житель, покончил жизнь самоубийством. Он не дождался от компании ни денег, ни машины. Трагедия произошла два месяца назад. По слухам, молодой человек вложил в псевдо-компанию 250 миллионов тенге.
Прохов ему сказал - ничего ты не дождешься, никакими своими правомерными действиям, ты ничего не получишь. И в результате этого парень покончил жизнь самоубийством", - рассказал один из пострадавших Демьян Ильин.
Известно, что представители автосалона также работали в Нур-Султане и Алматы. Две недели назад столичный офис закрылся.
В столичном департаменте полиции "Mega general company" объявили пирамидой.
Организаторы пирамиды получили от обманутых клиентов несколько сотен миллионов тенге. Число пострадавших превысило 150 человек", - прокомментировали в полиции.
Одна из них была выявлена в съемном доме на территории Медеуского района. При обыске изъяты компоненты для изготовления синтетических наркотиков, а также готовое к реализации вещество "мефедрон" общим весом 3,5 килограмма. Цена данного товара при реализации составила бы около 40 миллионов тенге. Также в апреле мы сообщали о задержании восьми фигурантов, вина которых в создании ОПГ по линии наркобизнеса доказана. Группа занималась изготовлением и сбытом через Интернет синтетического наркотика "мефедрон", - сказал Канат Таймерденов.
Кроме того, по его словам, совместно с общественностью закрашена 3901 граффити-надпись, содержащая информацию о распространении наркотических средств. Пять человек привлечены к уголовной ответственности за рекламу наркотиков. По инициативе полиции Алматы с начала года заблокировано 357 интернет-сайтов.
По информации портала Polisia.kz
, всего с начала года полицией Алматы выявлено 545 наркоправонарушений. Изъято и не допущено в незаконный оборот свыше 380 килограммов наркотиков.
АЛМАТЫ. 15 ОКТЯБРЯ - Глава департамента полиции Алматы Канат Таймерденов в ходе брифинга рассказал о ситуации с наркопреступностью в мегаполисе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам главы ДП Алматы, за 9 месяцев в Алматы было ликвидировано 3 нарколаборатории по изготовлению синтетических наркотиков. У наркопреступников изъято 580 килограммов синтетических наркотиков.
Спикер подчеркнул, что проблема распространения синтетических наркотиков одна из самых значительных.
В ходе выступления Таймерденов также рассказал о том, что уголовное дело по распространению наркотиков участниками музыкальной группы "Mad MEN" завершено.
Уголовное дело мы передали в суд, и там состоялся приговор", - уточнил он, напомнив, что участники группы занимались распространением синтетического наркотика мефедрона.
Он добавил, что по данному делу было задержано 8 человек.