Более 2 тысяч единиц похищенного во время беспорядков оружия разыскивают в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - В Казахстане на сегодня обнаружено и изъято 873 единицы оружия, похищенного во время январских беспорядков. Из них 480 единиц табельного и 387 единиц гражданского оружия, сообщил на брифинге в СЦК начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, ряд лиц за хищение оружия привлечен к уголовной ответственности.

Учитывая тяжесть данного преступления и общественную опасность, судами назначаются соразмерные наказания. К примеру, 5 января во время массовых беспорядков в Алматы группа лиц из четырех человек совершили хищение оружия и боеприпасов из специализированных магазинов, а также иных товаров в торговых домах. Обвиняемые признаны виновными и осуждены к 5 годам лишения свободы каждый", - сообщил Адилов.

Он также рассказал о схронах с оружием, которые полицейские продолжают находить в разных городах. Только за 3 дня обнаружены 4 тайника с оружием и боеприпасами в Таразе, Жамбылской области и Алматы.

Сейчас неустановленным остается местонахождение 2087 единиц похищенного оружия. Работа по их обнаружению продолжается", - доложил Адилов.



