2,5 года ограничения свободы назначили жительнице Акмолинской области, сообщившей о бомбе в отделе полиции

Кокшетау. 18 июля. Kazakhstan Today - В Атбасарском районном суде Акмолинской области рассмотрено уголовное дело в отношении К., которая сообщила ложную информацию о том, что здание отдела полиции Атбасарского района заминировано, передает Kazakhstan Today.

К., находясь в нетрезвом состоянии, со своего сотового телефона позвонила на пульт дежурной части Специализированной пожарной части города Атбасара и заведомо ложно сообщила о том, что здание отдела полиции заминировано. Суд признал ее виновной по статье УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сообщили в пресс-службе суда.

Женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.





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