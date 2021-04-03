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В СКО полицейские взяли с водителя 300 тыс. тенге за непривлечение к ответственности

02.04.2021 14635
ПЕТРОПАВЛОВСК. 2 АПРЕЛЯ - Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении сотрудников батальона патрульной полиции управления полиции города Петропавловска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Они подозреваются в получении взятки в виде денежных средств в размере 300 тыс. тенге от водителя автотранспортного средства за непривлечение к административной ответственности. Ведется досудебное расследование", - рассказали в антикоррупционном ведомстве.

 
Окончательное решение по делу будет принято по результатам проведения следственных действий.
 
Кроме того, Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области пресечена преступная деятельность должностного лица Центра занятости населения акимата города Петропавловска, "которое подозревается в систематическом получении взяток за предоставление из коммунального жилищного фонда, находящегося на балансе центра, арендного жилья нуждающимся лицам, а именно трудовой молодёжи в возрасте до 29 лет". 
 

Должностное лицо, используя возложенное на него исполнение и реализацию указанной госпрограммы, действовало через своих доверенных лиц, которым была отведена роль в приискании потенциально нуждающихся в жилье категории лиц и получение от них денежных средств за предоставление квартир. Суммы взяток варьировались от 550 тыс. до 800 тыс. тенге в зависимости от квадратуры выделяемого жилья", - рассказали в пресс-службе ведомства.

 
В отношении должностного лица и его пособников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
 
Подробности досудебного расследования в интересах следствия не разглашаются.
 
Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесено судом.
 

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