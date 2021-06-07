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В Караганде более 300 человек стали жертвами финансовой пирамиды, ущерб превысил 800 млн тенге

05.06.2021 17551
КАРАГАНДА. 5 ИЮНЯ - Почти 300 человек пострадали от финансовой пирамиды в Караганде, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Своих жертв подозреваемые завлекали высокими процентами от вкладов. Карагандинцы легко покупались на эту схему. Несли огромные деньги. Самое большое вложение - 70 тысяч долларов. В итоге общий ущерб составил свыше 800 млн тенге. Финансовая пирамида успешно работала пять лет. Следователи полагают, что от нее пострадали значительно больше людей", - говорится в сюжете телеканала "Астана". 

 

Ведомством выявлен факт организации деятельности финансовой пирамиды МФО "Лидер Капитал 168". В этой связи просим пострадавших от неправомерных действий данной компании незамедлительно обратиться в департамент экономических расследований по адресу: Караганда, улица Богдана Хмельницкого, 14 для признания в качестве потерпевших", - сказала старший следователь второго следственного управления департамента экономических расследований по Карагандинской области Дана Байдюсенова.

 

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