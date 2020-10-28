В Темиртау из магазина похитили 35 килограммов пищевого мака

Как сообщает Polisia.kz, потерпевшая, 57-летняя владелица магазина, пояснила, что неизвестный, угрожая применить насилие, открыто завладел емкостью, в которой находилось 35 килограммов пищевого мака. Сумма ущерба составила около 400 тысяч тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали 26-летнего мужчину. Подозреваемый признался в содеянном. У него также изъяли украденный пищевой мак. Подозреваемый водворен в ИВС.
Возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК "Грабеж". Ведется расследование.
23 октября житель Усть-Каменогорска украл для возлюбленной цветы на 90 тысяч тенге.
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