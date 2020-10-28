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В Темиртау из магазина похитили 35 килограммов пищевого мака

27.10.2020 5185
В Темиртау из магазина похитили 35 килограммов пищевого мака
Караганда. 27 октября. Kazakhstan Today -26 октября в Восточный отдел полиции управления полиции Темиртау Карагандинской области поступило сообщение о грабеже, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, потерпевшая, 57-летняя владелица магазина, пояснила, что неизвестный, угрожая применить насилие, открыто завладел емкостью, в которой находилось 35 килограммов пищевого мака. Сумма ущерба составила около 400 тысяч тенге. 
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали 26-летнего мужчину. Подозреваемый признался в содеянном. У него также изъяли украденный пищевой мак. Подозреваемый водворен в ИВС. 
 
Возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК "Грабеж". Ведется расследование.
 
23 октября житель Усть-Каменогорска украл для возлюбленной цветы на 90 тысяч тенге.
 

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