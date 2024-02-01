3,5 года лишения свободы получил экс-глава управления транспорта Шымкента за взятку

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Актау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Актауский городской суд Мангистауской области приговорил 25-летнего Эльнура А. к трем годам лишения свободы и запретил на такой же срок заниматься деятельностью в сфере информатизации и связи, сообщает - Актауский городской суд Мангистауской области приговорил 25-летнего Эльнура А. к трем годам лишения свободы и запретил на такой же срок заниматься деятельностью в сфере информатизации и связи, сообщает mangystaumedia.kz





Согласно материалам дела, в декабре 2023 года программист получил доступ к информационным системам "Единый реестр административных производств" (ЕРАП) и "Единая нотариальная информационная система Министерства юстиции РК" (ЕНИС). С их помощью он продал персональные данные как минимум девяти человек по Telegram.





Оказалось, что с 2019 года Эльнур А. обзавелся связями среди сотрудников департамента полиции Мангистауской области. Он помогал им отремонтировать компьютер, подключиться к сети, восстановить информацию.





В ходе оказания компьютерных услуг подсудимый, злоупотребляя доверием, путем использования служебных информационных ресурсов сотрудников ДП Мангистауской области завладел персональными данными граждан РК", - сказано в приговоре.





Когда в январе 2022 года требования к информационной безопасности системы ИС "ЕРАП" ужесточились, хакер потерял доступ к ней. Тогда он под предлогом настройки сканера удаленно подключился к компьютеру столичного нотариуса, украл у него ЭЦП-ключ и с его помощью получил доступ к ИС "ЕНИС".





Хакеру предъявили обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса: "Умышленный неправомерный доступ в информационную систему" (статья 205, часть 2), "Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия" (статья 147, часть 4) и "Умышленное неправомерное завладение охраняемой законом информацией, содержащейся в информационной системе" (статья 208, часть 2, пункт 1). Ему назначили три года колонии средней безопасности.