В Казахстан пытались ввезти контрабандой более 4 млн пачек сигарет

НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Сотрудники департамента государственных доходов по Алматы в рамках проведения таможенного контроля выявили три факта нарушения таможенного законодательства, связанные с незаконным провозом сигарет без маркировки средствами идентификации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Все три факта имеют признаки уголовного правонарушения, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.

Сотрудниками ЦТО "Алматы" при досмотре груза из ОАЭ, ввозимого на территорию Республики Казахстан, выявлены сигареты весом 24,2 тонны (1,4 млн пачек).

Сумма таможенных платежей, налогов и акциза, подлежащая уплате в бюджет, составила 403 млн тенге.

Материал передан в транспортную прокуратуру для решения вопроса о проведении досудебного расследования.

Также сотрудниками ЦТО "Алматы" задержан аналогичный груз из Латвии весом 13 тонн (656 тысяч пачек). Сумма подлежащая уплате в бюджет, составляет 184,5 млн тенге.

Кроме того, в производстве таможенного досмотра т/п поста "Жетісу" находится материал, где согласно инвойсу заявлен товар "бумага туалетная в количестве 45,6 тысячи упаковок". Однако в ходе предварительного осмотра фактически выявлен товар "табачные изделия без маркировки средствами идентификации". В количестве 2,090 млн пачек. Предварительная сумма таможенных платежей, налогов и акциза, подлежащая уплате в бюджет составляет 587,9 млн тенге.

Получатели товара, которым должны были доставить 4,16 млн пачек сигарет незаконным путем, не состоят на регистрационном учете по отдельным видам деятельности по оптовой реализации табачных изделий.

С октября 2020 года все импортированные сигареты должны маркироваться средствами идентификации до ввоза на территорию Казахстана либо на таможенных складах.

В комитете напомнили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 34 Таможенного кодекса РК товары, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, находятся под таможенным контролем с момента пересечения таможенной границы Союза.