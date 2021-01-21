Более 73 млн тенге похитило руководство предприятия по энергоснабжению в Мангистау

Фото: ic24.kz

Актау. 20 января. Kazakhstan Today - Сотрудниками департамента экономических расследований по Мангистауской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК расследовано и направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.

В 2016 году между ГКП "АУЭС" (в лице бывшего руководителя Кабдолгалиева А.Л.) и ТОО "Абзал и компания-1" (в лице бывшего директора Камилова Р.Т.) заключен договор о государственных закупках работ по замене оборудования релейной защиты на сумму более 53 млн тенге", - сообщает пресс-служба КМФ МФ РК.

Согласно информации, в 2018 году в результате аудиторской проверки департамента внутреннего госаудита по Мангистауской области установлено, что несмотря на невыполнение ТОО "Абзал и компания-1" своих обязательств, предприятием "АУЭС" полностью перечислена сумма договора и дополнительно 3 млн тенге.

Также в период 2018-2019 годов возбужден ряд уголовных дел по фактам мошенничества и присвоения / растраты вверенного чужого имущества в отношении руководства и сотрудников данных предприятий", - рассказали в комитете.

По данным ведомства, сумма ущерба, причиненного государству, от преступной деятельности составила более 73 млн тенге.

Приговором Актауского городского суда обвиняемые признаны виновными, им назначены наказания в виде лишения свободы от 2 до 7 лет (Даулетбаков А.М. - 5 лет; Камилов Р.Т. - 2 года; Кабдолгалиев А.Л. - 2 года; Тогысова Г.К. - 7 лет), добавили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства