В ВКО скотокрад застрелил лошадь стоимостью 7 тысяч долларов

При совершении преступления злоумышленник использовал огнестрельное оружие, сообщает Polisia.kz.
Мужчина пытался скрыться от полиции на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, но был задержан. Неподалеку от места задержания следственно-оперативной группой была обнаружена наполовину разделанная туша застреленной породистой лошади стоимостью семь тысяч долларов, принадлежавшей владельцу одного из крестьянских хозяйств. В салоне авто полицейские нашли гладкоствольное ружье 12-го калибра с множеством боеприпасов и иные доказательства его противоправной деятельности.
По факту скотокрадства в настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 188-1 УК РК. Подозреваемый санкцией суда арестован, в случае признания его вины ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы до семи лет.