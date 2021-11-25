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В ВКО скотокрад застрелил лошадь стоимостью 7 тысяч долларов

24.11.2021, 19:33 99469
Фото: Polisia.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 24 НОЯБРЯ - Полицейские Восточно-Казахстанской области в рамках проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Скотокрад" с поличным задержали 40-летнего жителя Усть-Каменогорска за кражу скота, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При совершении преступления злоумышленник использовал огнестрельное оружие, сообщает Polisia.kz
 
Мужчина пытался скрыться от полиции на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, но был задержан. Неподалеку от места задержания следственно-оперативной группой была обнаружена наполовину разделанная туша застреленной породистой лошади стоимостью семь тысяч долларов, принадлежавшей владельцу одного из крестьянских хозяйств. В салоне авто полицейские нашли гладкоствольное ружье 12-го калибра с множеством боеприпасов и иные доказательства его противоправной деятельности. 
 
По факту скотокрадства в настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 188-1 УК РК. Подозреваемый санкцией суда арестован, в случае признания его вины ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы до семи лет.
 

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В Шымкенте молодую девушку зарезали на съемной квартире

25.11.2021, 17:24 12151
В Шымкенте молодую девушку зарезали на съемной квартире
Фото: sonkukabarlar.kg
ШЫМКЕНТ. 25 НОЯБРЯ - В Шымкенте на съемной квартире обнаружено тело молодой женщины. Мертвую девушку нашла хозяйка квартиры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает otyrar.kz, 25 ноября, в 01.30, в съемной квартире, расположенной по адресу: Республика, 16, обнаружено тело девушки 20-25 лет с ножевыми ранениями. Она скончалась на месте происшествия.
 
Хозяйка квартиры сообщила, что потерпевшая сняла жилье на 3 дня. По одной из версии, на эту съемную квартиру девушка приехала с парнем и, возможно, между ними произошел конфликт.
 
Два первых дня девушка еще выходила на связь с хозяйкой квартиры и ничего подозрительного в ее голосе не было. 
 

Хозяйка забила тревогу, когда девушка на третий день перестала отвечать на звонки. Запасным ключом женщина открыла дверь и была шокирована увиденным. В зале лежал окровавленный труп девушки. Приехавшая бригада медиков констатировала, что тело пролежало в квартире около суток".

 
Ведется поиск возможных подозреваемых и свидетелей. Детали происшествия полицейские пока не сообщают.
 
Ранее сообщалось, что в Алматы жестоко убили девушку.
 

В Жамбылской области мать незаконно отдала ребенка в другую семью

25.11.2021, 17:03 12826
В Жамбылской области мать незаконно отдала ребенка в другую семью
Фото: krivoe-zerkalo.ru
ТАРАЗ. 25 НОЯБРЯ - В Жамбылской области 22-летняя девушка незаконно отдала своего ребенка в другую семью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, сотрудниками полиции Жамбылской области задержана 22-летняя местная жительница, которая, родив ребенка в 2018 году, незаконно отдала его третьему лицу на воспитание в другую семью. Девушка дала признательные показания.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 135 УК РК (Торговля несовершеннолетними). 
 
 

Более миллиарда тенге похитили у глав крестьянских хозяйств в Костанайской области

25.11.2021, 16:56 18523
Более миллиарда тенге похитили у глав крестьянских хозяйств в Костанайской области
Фото: Кадр из видео АФМ РК
КОСТАНАЙ. 25 НОЯБРЯ - В Костанайской области пресечен факт хищения более 1 млрд тенге у глав крестьянских хозяйств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере сельского хозяйства на днях завершил департамент АФМ Костанайской области. 
 

Гражданин Н. Тлеубаев с С. Сулейменовым и А. Шамшадиновым разработал схему хищения денежных средств, полученных за реализацию пшеницы и ячменя более 70 главам крестьянских хозяйств Аркалыкского региона. Н. Тлеубаев от имени ТОО "Зерновой пул Казахстана-К" заключил договоры с КХ на приобретение более 21 тыс. тонн пшеницы и ячменя на общую сумму 1,3 млрд тенге на условиях отсрочки. Фактически завладев зерном, Н. Тлеубаев создал мнимые обстоятельства неплатежеспособности ТОО "Зерновой пул Казахстана-К". Затем легализовал денежные средства за пределами РК, ввел их в оборотный капитал принадлежащего ему предприятия "GrainExport-NS", - сообщает АФМ. 

 
Злоумышленники осуждены к 5 годаи и 5,5 года лишения свободы.


 

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