В ВКО скотокрад застрелил лошадь стоимостью 7 тысяч долларов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 24 НОЯБРЯ - Полицейские Восточно-Казахстанской области в рамках проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Скотокрад" с поличным задержали 40-летнего жителя Усть-Каменогорска за кражу скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При совершении преступления злоумышленник использовал огнестрельное оружие, сообщает Polisia.kz

Мужчина пытался скрыться от полиции на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, но был задержан. Неподалеку от места задержания следственно-оперативной группой была обнаружена наполовину разделанная туша застреленной породистой лошади стоимостью семь тысяч долларов, принадлежавшей владельцу одного из крестьянских хозяйств. В салоне авто полицейские нашли гладкоствольное ружье 12-го калибра с множеством боеприпасов и иные доказательства его противоправной деятельности.

По факту скотокрадства в настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 188-1 УК РК. Подозреваемый санкцией суда арестован, в случае признания его вины ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы до семи лет.