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Золото на 80 миллионов тенге пытались вывезти из Казахстана в ОАЭ

15.09.2022, 16:02 16361
Золото на 80 миллионов тенге пытались вывезти из Казахстана в ОАЭ
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 15 СЕНТЯБРЯ - В аэропорту Алматы задержаны контрабандисты, пытавшиеся вывезти в Объединенные Арабские Эмираты золото в слитках на сумму 80 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Контрабанда осуществлялась в обход государственного контроля и путем подкупа должностных лиц транспортной полиции, сообщает Polisia.kz
 

Гражданина РК задержали при попытке дачи взятки в сумме 600 долларов США сотруднику управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте за пронос "посылки" через зону таможенного и пограничного контроля", - сообщили в МВД РК.

 
В ходе личного досмотра у задержанного изъяли денежные средства в сумме 1200 долларов США. Также был задержан его сообщник - гражданин КНР, который должен был осуществить доставку золота воздушным транспортном из Алматы в Дубай. В его сумке полицейские обнаружили и изъяли золото в слитках кустарного производства весом 3 кг 200 г на сумму свыше 84 млн тенге. 
 

С санкции следственного суда проведен обыск по месту жительства подозреваемого казахстанца в коттедже Алматы, где изъяты электронные весы и прибор, определяющий количество золота и металла в слитках. В настоящее время решается вопрос о водворении подозреваемых в изолятор временного содержания. Следствием устанавливаются источник происхождения драгоценного металла и другие пособники преступной группы", - сообщает ведомство. 

 
 

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Экс-начальнику МПС Шымкента вынесли приговор

15.09.2022, 20:44 10476
Экс-начальнику МПС Шымкента вынесли приговор
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 15 СЕНТЯБРЯ - Бывшему руководителю местной полицейской службы Шымкента Мухтару Бухарбаеву вынесли приговор, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мухтара Бухарбаева приговорили к семи годам колонии общего режима, а также пожизненно запретили работать на госслужбе и в правоохранительных органах", - информирует otyrar.kz

 
Сообщается, что его обвинили в превышении должностных полномочий и многочисленных поборах. 
 
Напомним, в январе в отношении главы местной полиции Мухтара Бухарбаева было начато расследование после жалобы подчиненного. 
 
Сотрудник полиции рассказал, что руководитель злоупотреблял должностными полномочиями и требовал покупать ему дорогие вещи. За отказ от обвинений мужчине предложили 10 млн тенге. Позже в Министерство внутренних дел было направлено представление об освобождении Бухарбаева от занимаемой должности. Вместо него пост начальника полиции занял Улугбек Мылтыков. 
 

Избиение парнями двух людей битой и кувалдой попало на видео

15.09.2022, 14:19 19151
АКТАУ. 15 СЕНТЯБРЯ - В социальных сетях появилось видео, на котором молодые люди в масках битой и кувалдой избили двух человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По видеозаписям, распространяемым в социальных сетях о применении насилия молодыми людьми в масках к двум гражданам с помощью биты и кувалды, сообщаем, что по обоим фактам возбуждены уголовные дела по cтатье 293 УК РК (Хулиганство)", - сообщили в полиции. 

 
Установлено, что оба факта имели место в городе Актау в разное время. Полицейские уже установили обоих потерпевших и подозреваемых в возрасте 16 и 21 год, которые в настоящее время задержаны, информирует Polisia.kz.
 
По задержанию еще одного подозреваемого ведутся оперативно-розыскные мероприятия. 
 
В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются полные обстоятельства произошедшего.
 
Подозреваемые в совершении преступления водворены в изолятор временного содержания.

Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.

 

В Кентау драка подростков закончилась убийством

15.09.2022, 12:45 21526
В Кентау драка подростков закончилась убийством
Фото: Polisia.kz
КЕНТАУ. 15 СЕНТЯБРЯ - В Кентау проводится досудебное расследование по факту гибели подростка от ножевого ранения во время драки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В одном из прилегающих сел города Кентау обнаружено тело молодого человека с ножевым ранением. Им оказался несовершеннолетний местный житель, учащийся 10-го класса. 
 
Полиция установила, что около полуночи произошел конфликт между несовершеннолетними жителями двух поселков на бытовой почве. 
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый - житель соседнего поселка.
 
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Убийство". Принимаются меры к задержанию остальных участников конфликта. Выясняются все обстоятельства произошедшего, информирует Polisia.kz.
 
По словам полицейских, на сегодняшний день обстановка в населенном пункте стабильная. Для обеспечения общественного порядка и безопасности задействованы сотрудники полиции ДП Туркестанской области.
 

Пожары в Костанайской области: глава лесного хозяйства взят под стражу

15.09.2022, 12:19 22101
Пожары в Костанайской области: глава лесного хозяйства взят под стражу
Фото: МЧС РК
КОСТАНАЙ. 15 СЕНТЯБРЯ - Прокуратурой Костанайской области 13 сентября начато досудебное расследование в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства" по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Руководитель лесхоза задержан в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан и водворен в изолятор временного содержания.
 

15 сентября в отношении руководителя учреждения судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в прокуратуре Костанайской области.

 
Расследование продолжается, иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
 
Напомним, 10 сентября в Костанайской области ликвидировали лесной пожар, длившийся 8 дней.
 
Загорание началось 2 сентября в 15.10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района, сообщает "Алау". Общая площадь с момента возникновения пожара составляет 43 тысячи га. Огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек. 

Известно и гибели 137 животных и 130 птиц.

Экологи считают, что на восстановление экосистемы Костанайской области понадобится от 70 до 150 лет.  
 

Жителя ВКО осудили за организацию подпольного цеха по производству алкоголя

15.09.2022, 12:00 22691
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 15 СЕНТЯБРЯ - Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области ликвидирован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками. Организатора цеха осудили, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Житель города Усть-Каменогорск, арендовав складское помещение, незаконно изготавливал кустарным способом в антисанитарных условиях алкогольную продукцию популярных марок. В ходе обыска изъято почти 18 тысяч бутылок водки и коньяка различных марок, 700 литров спиртосодержащей жидкости, свыше 3500 пустых бутылок с разными наклейками, а также этикетки, крышки и другие предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК.

 
Приговором суда он признан виновным и осужден, вещественные доказательства подлежат уничтожению. 
 

В Жамбылской области полицейские предотвратили вооруженный конфликт на АЗС

15.09.2022, 11:53 23061
В Жамбылской области полицейские предотвратили вооруженный конфликт на АЗС
Фото: Кадр с видео
ТАРАЗ. 15 СЕНТЯБРЯ - Вооруженный конфликт с участием 8 человек предотвратили полицейские в Жамбылском районе Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

12 сентября в Жамбылском районе группа лиц в возрасте от 30 до 43 лет намеревалась выяснить отношение на территории местной АЗС. На место происшествия по оперативной информации незамедлительно прибыли сотрудники УБОП ДП Жамбылской области", - сообщает Polisia.kz

 
Территорию АЗС оцепили, а участников конфликта задержали и обыскали. В результате операции у задержанных изъято охотничье оружие. 
 
В ходе предварительного следствия установлены участники конфликта. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287, часть 2, УК РК "Незаконное хранение и перевозка оружия". Назначена экспертиза.

 

В МВД рассказали подробности расследования дела по факту торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации

15.09.2022, 09:04 25211
В МВД рассказали подробности расследования дела по факту торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации
Фото: Policia_news.ivest.kz
ШЫМКЕНТ. 15 СЕНТЯБРЯ - В Шымкенте полицией расследуется уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией, сводничества, а также торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации в составе организованной преступной группы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе расследования установлено, что преступная деятельность осуществлялась в Шымкенте, Туркестане и Таразе. Роли в группе были четко расписаны. Ее организаторами являлись три сестры, которые вместе с доверенными лицами занимались координацией преступной деятельности, сообщает Polisia.kz.
 

Угрозами и шантажом, "штрафами" за малейшие провинности принуждали к употреблению синтетических наркотиков и оказанию сексуальных услуг за вознаграждение, а также за различный товар (сотовые телефоны, одежду, продукты). Часть членов группы - "вербовщики" занималась поиском молодых женщин и девушек. После знакомства с ними, войдя в доверие, вербовали для сексуальной эксплуатации. Девушек находили через социальные сети, как установлено, из городов Караганды, Семея, Атырау, Шымкента, Тараза, Кызылорды и Туркестанской области. Расходы на приобретение билетов и проживание оплачивали организаторы преступной группы. Другие участники группы исполняли роль "администраторов" и "операторов-кассиров" - следили за дисциплиной девушек, вели учет и кассу, принимали "клиентов", которых находили по объявлениям в интернете", - проинформировали в полиции. 

 
Сообщается, что предварительная сумма дохода преступников, по информации на сегодняшний день, составляет около 150 млн тенге. 
 

Среди жертв сексуального трафика 14 потерпевших девушек в возрасте от 17 до 25 лет, в том числе 6 несовершеннолетних. Девушек держали на съемных квартирах, где принуждали к занятию проституцией. В ряде случаев подозреваемые возили девушек в гостиницы и сауны, сопровождая их лично. Девушки, чтобы успокоить родственников, говорили родителям, что подрабатывают няньками, присматривая за детьми. В некоторых случаях организаторы ездили "для знакомства" к родителям девушек, где убеждали родственников, что являются родителями детей, которым в силу их занятости необходим присмотр нянек", - рассказали в МВД.

 
Всего задержано 11 человек, которые сейчас находятся под стражей в следственном изоляторе города Шымкента. По данному факту возбуждено 18 уголовных дел, из них: 2 факта по статье 262, части 1, 2, УК (Создание и участие в ОПГ), 5 - по статье 128 УК (Торговля людьми), 5 - по статье 134, часть 3, УК (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией), 2 - по статье 308 УК (Вовлечение в занятие проституцией), 3 - по статье 309 УК (Притоносодержание и сводничество) и 1 факт - по статье 297 УК РК (Приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о том, что в Шымкенте несовершеннолетних вовлекали в занятие проституцией.
 

В Туркестанской области дело по обвинению учителя в изнасиловании школьницы передано в суд

14.09.2022, 20:58 30076
В Туркестанской области дело по обвинению учителя в изнасиловании школьницы передано в суд
Фото: pixabay.com
ТУРКЕСТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Дело учителя одной из школ Туркестанской области, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней школьницы, передано в суд, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Факт зарегистрировали по статье "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". В начале августа его переквалифицировали как "действия, совершенные неоднократно", сообщает телеграм-канал МВД РК. 
 
Следствие длилось 3 месяца. Дальнейшую судьбу учителя решит суд.
 
Напомним, 30.05.2022 года в Сарыагашский РОП с заявлением обратилась местная жительница по факту действий сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье 122, часть 1, УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Подозреваемый молодой человек установлен и задержан". О шокирующем инциденте написала в Instagram блогер Саида Турсуметова.
 

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