Похитивший 87 млн тенге сотрудник банка в Костанайской области задержан в Челябинске

Костанай. 21 ноября. Kazakhstan Today - Похитивший 87 млн тенге сотрудник банка в Костанайской области задержан на территории России, передает Kazakhstan Today со ссылкой на alau.kz

Сотрудники криминальной полиции ДП Костанайской области совместно с сотрудниками Главного управления МВД РФ по Челябинской области задержали беглеца в Челябинске. Было установлено, что в Челябинск подозреваемого привез казахстанский таксист, и в течение недели полицейские также установили съемную квартиру, на которой скрывался преступник.

20 ноября в результате проведенного обыска была обнаружена и изъята часть похищенных денег в сумме 136 тыс. евро. При предварительном допросе стало известно, что часть денег подозреваемый потратил на погашение восьми кредитов, оформленных на него и родственников.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания Челябинска, решается вопрос о его этапировании в Костанайскую область.

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