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На 8 лет осудили владельца сети автозаправок за хищение 1,5 млрд тенге в Жамбылской области

19.03.2020, 20:15 8803
Тараз. 19 марта. Kazakhstan Today - На 8 лет осудили владельца сети автозаправок за хищение 1,5 млрд тенге в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.
 
Как стало известно, будучи одним из трех учредителей товарищества, владеющих вначале 4 автозаправочными станциями, а позже 23 автозаправками и 7 нефтебазами, подозреваемый воспользовался доверием двух товарищей. 
 

Лично управляя компанией и присвоив себе статус генерального директора, предприниматель набирает огромные кредиты, которые потом не оплачивает, выдает денежные обязательства и создает аффилированную фирму и через нее проводит многочисленные финансовые операции в ущерб предыдущей, перегоняя деньги с одной фирмы на другую и манипулируя бухгалтерскими документами. Долгое время негласный "король бензоколонок" снимал все сливки, подключив к этому делу свою семью. Он тщательно укрывал свои колоссальные доходы, но после того как общее предприятие обанкротилось, учредители в ходе аудиторской проверки узнали, что недостача внутри предприятия составила восемь миллиардов тенге", - рассказали в полиции

 
В ходе девятимесячного расследования специалистам пришлось собирать и восстанавливать финансовые документы по банковским и налоговым отчетам с 2006 по 2015 годы, прибегнуть к помощи четырех экономических экспертиз. 
 
На суде обвинение предъявлялось не только бизнесмену, но и его супруге, так как многие денежные средства уходили через нее.
 

Подозреваемому вменили 4,5 миллиарда тенге. По тем временам эта сумма составляла почти бюджет Байзакского района. Но поскольку многие документы в течение длительного периода были утрачены, суд остановился на сумме 1,5 миллиарда тенге, которые были абсолютно доказаны", - уточнили в полиции.

 
25 декабря 2019 года суд приговорил подозреваемого к восьми годам лишения свободы, но с учетом амнистии этот срок сократили до четырех лет.
 

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