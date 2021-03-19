90 потерпевших: в Нур-Султане ищут жертв мошенницы

Нур-Султан. 18 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане полицейские ищут потерпевших от действий серийной мошенницы, передает Kazakhstan Today.

В столичный департамент полиции от граждан поступило коллективное заявление в отношении руководства ТОО "Itrade Consalting Group". По словам заявителей, директор фирмы путём обмана и злоупотребления доверием завладела их денежными средствами. В настоящее время с заявлениями по факту мошенничества в столичную полицию обратилось 90 жителей столицы.

Установлено, что 47-летняя жительница Караганды создала ТОО в южной столице и сеть филиалов в городах Казахстана по обучению финансовой грамотности. Разъезжая по городам, подозреваемая проводила семинары и убеждала граждан стать акционерами и приумножить свои денежные средства, вложив их в биржевые активы. По её замыслу, вкладчики должны были получить от 140 до 190% от вложенной суммы. Сумма инвестиций с каждого акционера составляла от 100 до 150 000 долларов США. Инвестировав денежные средства и не получив долгожданной прибыли, граждане обратились в полицию. В настоящее время женщина, подозреваемая в совершении мошенничества в крупном размере, арестована и содержится в следственном изоляторе города Алматы", - рассказали в пресс-службе ДП.

Точное количество потерпевших уточняется. Полиция призывает всех, кто пострадал от действий ТОО "Itrade Consalting Group", обратиться в ДП города Нур-Султана по телефонам: 8-7172-71-63-35, 8-7172-71-62-85 или 102.

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